Od listopada zmiany w przepisach dotyczące kierowców TIR-ów. To zła wiadomość dla firm spoza Unii Europejskiej

Transport drogowy cały czas skupia uwagę unijnych regulatorów. A to pracują nad czasem pracy kierowców, a to ujednolicają stawki zarobków i przepisy pracownicze, a to... zajmują się firmami spoza UE. W tej ostatniej kwestii Polska właśnie implementuje przepisy wprowadzone przez unię. I firmy transportowe spoza strefy z pewnością nie ucieszą się z tego powodu.

UE bierze się za kabotaże firm spoza UE. Nowe przepisy w Polsce

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. To ustawa, która oznacza wdrożenie unijnej dyrektywy. Cel nowych przepisów jest jeden. Chodzi o ograniczenie transportów drogowych pojazdom najmowanym przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym państwie członkowskim, jeśli pojazd ten został zarejestrowany zgodnie z normami jednego z państw UE. To oznacza zatem ograniczenie zjawiska, które jest nazywane kabotażem.

Na czym polega kabotaż? To zarobkowy transport ładunku pomiędzy punktami odbioru znajdującymi się w innym państwie członkowskim. Dla przykładu tir należy do firmy ukraińskiej, ale realizuje usługi transportowe na terenie Francji.

Co zmienia nowelizacja ustawy o delegowaniu kierowców?

Pierwotnie przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Po podpisie prezydenta zaczną jednak obowiązywać już 1 listopada 2024 r. Jaką zmianę wprowadzają? Firma, która będzie się zajmować kabotażem w Polsce i pochodzi spoza UE, ma obowiązek rejestracji przejazdów w tzw. systemie SENT. To system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Kontrola sprawi, że ograniczona zostanie możliwość prowadzenia nieuczciwej konkurencji ze strony firm transportowych spoza UE. To pozwoli z kolei wzmocnić pozycję rodzimej branży transportu drogowego.

W przypadku nowych przepisów dotyczących drogowych kabotaży obowiązki będą mieli jednak nie tylko przewoźnicy. Nowelizacja oznacza bowiem dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego konieczność raportowania. Co roku GITD będzie składać Komisji Europejskiej informacje dotyczące kontroli przewozów kabotażowych.

Nowelizacja przynosi też zmiany na rynku... szkolenia kierowców!

Nowelizacja ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym odnosi się jednak nie tylko do kwestii transportowych. Dotyczy także... nauki jazdy. Na jej mocy aż do 31 sierpnia 2027 r. wydłużony został okres przejściowy na spełnienie warunku posiadania akredytacji kuratora oświaty przez ośrodek szkolenia kierowców oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Dzięki temu legislator chce zachować ciągłość w kwestii szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Tak, aby podmioty miał czas na dostosowanie się do nowych przepisów i aby ich liczba z dnia na dzień nie spadła drastycznie.