Klimatyzację warto używać także jesienią i zimą, aby uniknąć awarii oraz zwiększyć komfort jazdy. Warto pamiętać, że nie tylko obniża temperaturę, lecz także osusza powietrze. Jej stałe używanie przez cały rok może przynieść wiele korzyści i pomóc uporać się z sezonowymi problemami.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Jak ustawić klimatyzację, żeby nie parowały szyby? Jesienna zmora kierowców

Klimatyzacja to nie tylko chłodzenie wnętrza auta, lecz także skuteczny sposób na radzenie sobie z zaparowanymi szybami, szczególnie jesienią. W wilgotne dni, kiedy do wnętrza samochodu trafia woda z mokrych butów czy odzieży, szyby zaczynają parować, co utrudnia widoczność.

Klimatyzacja osusza powietrze, szybko eliminując parę i zmniejszając poziom wilgoci, co dodatkowo chroni wnętrze auta przed grzybami i pleśnią, zapewniając zdrowsze warunki do jazdy. Kiedy szyby zaczną parować, włącz klimatyzację i skieruj nawiew na przednią oraz tylną szybę. Już po kilku minutach para zniknie całkowicie.

Zaparowane szyby. Jak poradzić sobie z problemem? Fot. Filip Trusz / Moto.pl

Korzystanie z klimatyzacji jesienią i zimą. Dlaczego to takie ważne?

Regularne włączanie klimatyzacji jesienią i zimą nie tylko usuwa parę z szyb, lecz także chroni układ przed awariami, smarując sprężarkę i zmniejszając ryzyko jej uszkodzenia. Aby utrzymać sprawność klimatyzacji, wystarczy włączać ją na kilkanaście minut co kilka dni, bez zauważalnego wpływu na zużycie paliwa. Pamiętaj również o serwisie. Filtr kabinowy wymieniaj raz w roku, a co dwa lata odwiedzaj warsztat na czyszczenie, odgrzybianie i kontrolę czynnika chłodzącego, by przedłużyć żywotność układu.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.