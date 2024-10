Nawet 30 tys. zł dla właściciela auta. Nowa kara na horyzoncie

Albo używamy tzw. metody na Ukraińca, albo tłumaczymy się amnezją w momencie wskazania kierowcy. W pierwszym przypadku da się uniknąć mandatu, w drugim punktów, których bardziej się boimy niż wysokich grzywien. Tak to już jest, że odkąd pojawiły się kary za wykroczenia drogowe, władze prowadzą swoistą grę z kierowcami, którzy próbują ich unikać. I choć w ostatnim czasie sytuacja nieco się poprawiła, to nadal około 40 proc. kierowców nie reguluje swoich zobowiązań wynikających z nałożonych mandatów. Taki stan rzeczy skłonił ustawodawców do bardziej radykalnej odpowiedzi.

REKLAMA

Nie chcesz wskazać winnego, głęboko sięgniesz do kieszeni

Jednym z głównych problemów jest niewskazanie osoby, która prowadziła pojazd w momencie popełnienia wykroczenia. Obecnie właściciel pojazdu, do którego trafił mandat z fotoradaru, może przyznać się do prowadzenia auta, wskazać inną osobę bądź stwierdzić, że nie pamięta, kto wtedy kierował. W praktyce wielu kierowców wybiera trzecią opcję, unikając tym samym punktów karnych. Dodatkowo niektórzy podają dane osoby, która nie jest uchwytna dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, co staje się częstą praktyką, czyli wspomnianą już wcześniej "metodą na Ukraińca". Odpowiedzią na te praktyki mają być bardziej dotkliwe sankcje.

Zobacz wideo

Zgodnie z nowelizacją przepisów, właściciel pojazdu, który nie wskaże osoby prowadzącej w chwili wykroczenia, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 800 zł do nawet 30 tys. zł. Wysokość kary będzie zależała od charakteru wykroczenia. Przykładowo:

za przekroczenie prędkości kara wyniesie od 800 do 5000 zł,

za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym – od 2000 do 8000 zł,

za przestępstwo drogowe – od 4000 do 8000 zł,

za inne wykroczenia drogowe – od 500 do 8000 zł.

Punkty karne mają trafiać do celu

Wprowadzenie surowszych kar ma na celu ukrócenie procederu unikania odpowiedzialności za wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary. W szczególności dotkliwe będą kary dla tych, którzy celowo nie podają danych kierowcy, licząc na mniejsze grzywny lub brak punktów karnych. To rozwiązanie ma zniechęcić kierowców do korzystania z luk prawnych.

Nowe regulacje zakładają także reorganizację Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). Inspektorat zyska nowe uprawnienia, co pozwoli na skuteczniejsze egzekwowanie przepisów. W planach jest również przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) w służbę mundurową, co umożliwi inspektorom przeprowadzanie kontroli oraz używanie broni palnej. Cywilni pracownicy GITD, którzy dotychczas zajmowali się weryfikacją zdjęć z fotoradarów, będą mogli nałożyć grzywny na właścicieli pojazdów, którzy nie wskażą kierowcy, co ma znacząco usprawnić cały system.

Zmiany te wynikają z potrzeby poprawy skuteczności systemu fotoradarowego, który pomimo wprowadzonych nowelizacji, wciąż jest nieszczelny. Chociaż zmiany taryfikatora mandatów oraz punktów karnych zwiększyły ściągalność kar, to proces egzekwowania mandatów z fotoradarów wciąż pozostaje problematyczny. Wynika to między innymi z braków kadrowych w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), które opóźniają weryfikację zdjęć z fotoradarów.

Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie i usprawnienie działania GITD na terenie całego kraju. Brzmi to jednak na razie jak kolejny straszak, ale znając życie, nie każdego on wystraszy.