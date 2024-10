Każdy kierowca powinien ją znać. Funkcja, którą aktywujesz jednym ruchem, ułatwia życie

Czasem zdarza się, że stoimy na światłach bądź w korku i dociskamy hamulec. Okazuje się, że jest funkcja, która ułatwi ci utrzymanie się w miejscu i wcale nie chodzi o zaciąganie ręcznego. Sprawdź, o co chodzi. Możliwe, że też masz w pojeździe taki system.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Moto Szkoła - tutaj zaczniesz przygodę z jednośladem, a także sprawdzisz swoje umiejętności

Do czego służy auto hold? Wielu kierowców nie wie, że ma ten system w aucie

System auto hold może być włączony poprzez naciśnięcie odpowiedniego guzika bądź mocniejsze wciśnięcie hamulca. Włączenie mechanizmu sprawia, że trzyma on pojazd po zatrzymaniu, nawet gdy już nie wciskamy go. Ci, którzy mają świadomość posiadania tej funkcji, w większości nie wyobrażają sobie już bez niej życia.

To ogromne ułatwienie i ukłon producentów samochodów w stronę kierowców. Dzięki temu można zdjąć nogę z hamulca podczas chwilowego postoju. Co więcej, sprawdzi się nie tylko na skrzyżowaniach, lecz także na parkingach, ponieważ po włączeniu funkcji pojazd nie stoczy się do tyłu.

Gdzie znaleźć przycisk auto hold? Poszukaj w tych miejscach

Jeśli nie wiesz, gdzie w twoim samochodzie znajduje się przycisk auto hold, przeszukaj okolice skrzyni biegów. To właśnie tam najczęściej producenci umieszczają odpowiedni przycisk. Możliwe, że ma symbol litery "A" w kółku lub napis "auto hold". Może to być nawet ikonka otwartej dłoni. Warto również sprawdzić instrukcję samochodu. Choć funkcja się przydaje, lepiej uważaj. Niektórzy kierowcy skarżą się, że przycisk jest zanadto wrażliwy podczas parkowania oraz na opóźnienie przy ruszaniu, bo auto hold dopiero później odpuszcza hamulce. Są też tacy, którzy uważają, że zbyt częste używanie przycisku może pogarszać nawyki podczas jazdy. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.