Jak często wymieniasz opony? Czytelnicy zabrali głos. Wcale nie chodzi o bezpieczeństwo

Jakiś czas temu w jednym z naszych tekstów, który znajdziesz TUTAJ, spytaliśmy was o opony. Okazuje się, że większość odpowiedzi przypadłaby do gustu Unii Europejskiej. Dlaczego? Sprawdź, o co chodzi i przekonaj się, czy zgadzasz się z naszą sondą.

Zobacz wideo Kiedy zmienić opony na zimowe?

Po jakim czasie zmieniać opony? Unia Europejska stawia na ochronę środowiska

Nowe rozporządzenia Unii Europejskiej często mają za zadanie działania w duchu ochrony środowiska. Tym razem padło na opony. Dzięki rozporządzeniu R117-04 kierowcy mieliby rzadziej wymieniać opony i kupować używane, dzięki czemu mniejsza ich ilość będzie lądowała na śmietnikach.

Chodzi w dużej mierze o przeprowadzanie testów i założenie, że opony z mniejszą głębokością bieżnika wciąż są zdatne do jazdy. A rzadsze wymienianie jest równe mniejszemu śladowi węglowemu. A jak często opony wymieniają nasi czytelnicy? Okazuje się, że Unia byłaby zadowolona.

Jak często wymieniasz opony? Czytelnicy Gazeta.pl mogą być ulubieńcami Unii Europejskiej

Niektórzy wymieniają opony regularnie, stosując się do ustalonych przez siebie lub producenta terminów, podczas gdy inni nie przywiązują do tego aż tak dużej uwagi. W sondzie spytaliśmy, jak często to robicie i zasugerowaliśmy trzy warianty odpowiedzi:

Częściej, niż jest to konieczne. Bezpieczeństwo przede wszystkim;

Wedle zaleceń producenta;

Jeżdżę na jednych do samego końca.

Jak często wymieniasz opony? Jak często wymieniasz opony? Fot. Moto.pl

Według stanu na dzień 1 października 2024 roku najczęściej wybieraną odpowiedzią był wariant trzeci. Do tego, że opony służą im do samego końca, przyznało się aż 43 procent osób, które wzięły udział w sondzie. Drugą odpowiedzią, która uzyskała 31 procent, było "Częściej, niż jest to konieczne. Bezpieczeństwo przede wszystkim". Okazuje się, że tylko 26 procent osób sugeruje się zaleceniami producenta. A jak jest w twoim przypadku?