Wybierając się na kurs prawo jazdy kategorii A lub B, przyszły kierowca jest zobowiązany przejść badanie lekarskie. Specjalista przeprowadza wywiad dotyczący ogólnego zdrowia zainteresowanego, sprawdza również jego wzrok, słuch i narząd równowagi. Natomiast w przypadku kierowców zawodowych, poza nim obowiązkowe są również badania psychologiczne. Wedle ekspertów, przed otrzymaniem dokumentu powinni przechodzić je również zwykli kandydaci. - Prowadzenie samochodu jest równie niebezpieczne, jak posiadanie broni - wytłumaczył dr Piotr Mamcarz z KUL w rozmowie z PAP-em, dodając, że w przypadku broni konieczne są dokładne badania, zaś przy prawie jazdy panuje przekonanie, że należy się każdemu.

Czy psychotesty dla kierowców są obowiązkowe? Jasne stanowisko eksperta

Temat obowiązkowych badań psychologicznych dla kandydatów na prawo jazdy każdej kategorii na przestrzeni lat omawiany był wielokrotnie. Nie brakuje zarówno zwolenników, jak i przeciwników takiego rozwiązania. Ostatnie zdarzenia, m.in. sprawa Łukasza Ż., który mimo pięciokrotnego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kółko i spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, sprawiły, że został podjęty po raz kolejny. Zdaniem dr Piotra Mamcarza osoby prowadzące pod wpływem alkoholu, czy z nadmierną prędkością to osoby antyspołeczne, które latami powtarzają te same schematy, a patologiczne zachowania zaczynają się od niewielkich, codziennych wyborów. Najpierw przekraczamy prędkość o 5 km/h, potem 10 km/h, 20 km/h i tak dalej. Nie bez znaczenia jest także powielanie złych przykładów oraz ogólna akceptacja, a niekiedy nawet podziw, takiego zachowania.

Czy psychotesty dla kierowców są obowiązkowe? Zdj. ilustracyjne

Specjalista jasno określił swoje zdanie co do obowiązkowych badań psychologicznych dla kierowców. Jego zdaniem powinny być obowiązkowe dla każdego. Od wielu lat o podobne rozwiązane postuluje środowisko psychologów. Co ciekawe, kierowcy zawodowi, którzy muszą regularnie je odnawiać, najrzadziej doprowadzają do wypadków. Kto powoduje je najczęściej? Jak przyznaje ekspert, do grupy ryzyka zalicza się osoby o wysokiej impulsywności i skłonności do ryzyka, za to z niską moralnością i uważnością oraz słabą duchowością. - A badania psychologiczne pozwoliłby je właśnie wychwycić i ograniczyć możliwość posiadania prawa jazdy - wyjaśnił w rozmowie z PAP-em. Na ten moment nie ma żadnych informacji, czy rząd planuje zainteresować się pomysłem. Pojawiły się za to inne propozycje, m.in. wyższe kary za nadmierną prędkość.

Jak wygląda psychotest dla kierowców? Składa się z kilku etapów

Badania psychologiczne dla kierowców polegają na przeanalizowaniu ich procesów poznawczych i ogólnej sprawności psychicznej, co ma zminimalizować ryzyko, iż doprowadzą do wypadku. Jak wyglądają? Pierwszy etap to badanie osobowości wraz z wywiadem dotyczącym stanu zdrowia, podczas którego kandydat wypełnia kwestionariusz. Kolejne etapy to badanie sprawności psychomotorycznej i zdolności intelektualnej, podczas których pod lupę brana jest szybka reakcja, ocena sytuacji i koordynacja ruchowa. Do rozwiązania jest także test uwagi. Całość zazwyczaj trwa od półtorej do dwóch godzin.