Która skrzynia biegów jest lepsza? Aż 84 proc. osób nie ma wątpliwości. "Jest wygodniejsza"

Manualna skrzynia biegów wciąż cieszy się większą popularnością. Jednocześnie na automat przesiada się coraz więcej osób. Wybór kierowców często zależy od naszych przyzwyczajeń i oczekiwań. O głos w sprawie zapytaliśmy również czytelników moto.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Volvo XC90 po faceliftingu - Szwedzi odkryli receptę na długowieczność [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Która skrzynia biegów jest lepsza? Zalety i wady skrzyń automatycznych i manualnych

Skrzynia biegów manualna zapewnia większą kontrolę nad pojazdem i umożliwia bardziej dynamiczną jazdę przy tej samej mocy, dając kierowcy lepsze wyczucie silnika, co sprawia, że jazda może być przyjemniejsza. Jej wady to konieczność większej uwagi, trudności dla początkujących, ryzyko zgaśnięcia silnika oraz wyższe zużycie, jeśli nie jest używana ostrożnie. Z kolei automatyczna skrzynia biegów jest łatwiejsza w obsłudze, nie wymaga używania sprzęgła i eliminuje ryzyko zgaśnięcia samochodu, co pozwala kierowcy skupić się na drodze i zapewnia płynniejszą jazdę nawet bez dużego doświadczenia. Jednak ogranicza ona kontrolę nad pojazdem, osłabia kontakt z silnikiem, a jej naprawy mogą być kosztowne. Ponadto osoby, które nauczą się na niej jeździć, mogą mieć później trudności z obsługą manualnej skrzyni.

Co jest lepsze skrzynia manualna czy automatyczna? Czytelnicy wybrali

Kwestia wyboru "lepszej" skrzyni biegów wciąż budzi gorące dyskusje wśród kierowców. Na końcu artykułu "Zanim ustawisz pozycję "P" w automacie, pamiętaj o tym. Inaczej narażasz się na uszkodzenia" zapytaliśmy naszych czytelników, jakie są ich preferencje. W sondzie "czy preferujesz samochody z automatyczną skrzynią biegów?" do dziś (26.09.2024 r.) wzięło udział łącznie 2699 czytelników portalu moto.pl. Wyniki okazały się miażdżące. Aż 84 proc. (2264 odpowiedzi) ankietowanych wskazała, że "automatyczna skrzynia jest wygodniejsza".

sonda screen moto.pl

12 proc. głosów (337 odpowiedzi) zebrało stanowisko - "nie, wolę samochody z manualną skrzynią biegów". Najmniej ankietowanych odpowiedziało, że "preferuję manualną na długie trasy". Ta opcja zebrała 98 odpowiedzi, co przekłada się na 4 proc.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.