Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na te czarne kropki na krawędzi przedniej szyby samochodu? Praktycznie każdy pojazd je posiada, choć mało kto w ogóle zastanawia się, po co tam są. Okazuje się, że pełnią istotną funkcję, a ich znaczenie jest ogromne. Jakie?

Co oznaczają kropki na szybie? Ich funkcja nie jest bez znaczenia

Ciemna obwódka z kropkami wokół szyb nazywana jest fritem. Wiele osób uważa, że frit służy po to, by słońce nie oślepiło kierowcy podczas jazdy. Tak jest w przypadku tych, które znajdują się w okolicy wstecznego lusterka, ale to nie wszystko.

Co oznaczają kropki na szybie?

Powierzchnia fritu jest wykonana ze specjalnej farby, która później zostaje spieczona z szybą w wysokiej temperaturze. Zaciemnienie pozwala ukryć swego rodzaju mankamenty, takie jak klej czy inne niedoskonałości związane z montażem szyby. Kropki o coraz mniejszym rozmiarze mają za zadanie niwelować różnicę temperatur między powierzchnią czystą a zaciemnioną. Dzięki temu zapobiega się uszkodzeniom szyby. Ot, cała filozofia.

Jak dbać o szyby w samochodzie? Zasady są proste, a satysfakcja spora

Warto nie tylko znać przeznaczenie wszystkich elementów dotyczących szyb naszego samochodu, lecz także wiedzieć, jak o nie odpowiednio dbać.

Przede wszystkim myj szyby regularnie, dzięki czemu nie będą brudne. Stosuj preparaty przeznaczone do szyb, by nie pozostawiać smug. Czyść nie tylko z zewnątrz, lecz także na zewnątrz, bo tam też gromadzą się liczne zabrudzenia. Czyszczenie nie powinno odbywać się w pełnym słońcu, bo wysychanie płynu to prosta droga do powstania smug. Podczas czyszczenia nie zapominaj o wycieraczkach i o regularnym sprawdzaniu ich stanu. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.