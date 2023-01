Mimo że jest zimno, kierowcy znów wciskają ten przycisk. Rozwiązuje problem szyb

Zaparowane szyby w samochodzie - co robić?

W całej Polsce pada deszcz, a kierowcy muszą się zmagać z problemem wilgoci. To zawsze oznacza parujące szyby, jedną z najbardziej irytujących rzeczy za kierownicą. Najprostszym doraźnym sposobem jest oczywiście włączenie przycisku AC. Sprawna klimatyzacja powinna szybko poradzić sobie z parą i znacznie poprawić widoczność.

Klimatyzacja to jedna z najskuteczniejszych broni. Sprawna powinna sobie poradzić z poprawą widoczności w chwilę, ale zaparowanym szybom w taką pogodę da się zapobiec.

W samochodzie parują szyby - dlaczego, powody

Wielu kierowców jest przekonanych, że problem zaparowanych szyb w samochodzie dotyka tylko właścicieli starszych aut, które nie są wyposażone w klimatyzację. Nic bardziej mylnego. Przyczyn zaparowanych szyb może być co najmniej kilka. Głównym źródłem pary wodnej jest zgromadzona w kabinie wilgoć. Jakiekolwiek nieszczelności sprawią, że nawet osuszenie wnętrza pojazdu nie pomoże na długo, bo woda będzie wracać.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan uszczelek (drzwi i szyberdach), gdyż nawet niewielka nieszczelność zaowocuje parą na szybach. Większość kierowców zapomina też o regularnym czyszczeniu odpływów w karoserii, zwłaszcza umieszczonych na podszybiu.

Drożne zapewniają swobodny przepływ wody. Wystarczy jednak niewielka ilość liści, by uległy zatkaniu. W takiej sytuacji woda może przedostawać się przez ścianę oddzielającą komorę silnika od przedziału pasażerskiego.

W efekcie, ciecz zacznie gromadzić się na dywanikach pasażera i kierowcy nawet w bezdeszczowe dni. Dodatkowo, po kilku miesiącach pojawi się kiełkująca rdza. Długotrwałe bagatelizowanie problemu doprowadzi do tzw. "przeżarcia" podłogi i konieczności przeprowadzenia poważnej i kosztownej interwencji blacharskiej.

Banalnie prosty i tani sposób na zaparowane szyby w aucie Fot. dies-irae / iStock

Co robić, żeby szyby nie parowały? Czyść je od środka

Na czystych szybach w znacznie mniejszym stopniu osadza się para wodna. O ile o czystość zewnętrznych powierzchni szyb większość kierowców dba systematycznie, o tyle wewnętrzna strona pozostaje często zapomniana. Kilkanaście minut poświęconych na porządne umycie ich od środka, to nie tylko wyraźna poprawa widoczności.

Do czyszczenia najlepiej nadaje się chemia przeznaczona do okien. Powierzchnię należy najpierw odtłuścić, by potem skutecznie pozbyć się przyklejonego do niej kurzu i innych nieczystości.

Dywaniki - jakie na zimę?

Gromadzeniu wilgoci we wnętrzu pojazdu sprzyjają materiałowe dywaniki. Absorbują wodę, a dodatkowo te z jasnej tkaniny szybko się brudzą i są trudne w czyszczeniu.

Czasem warto wymienić dywaniki samochodowe na gumowe z rynienkami (komplet kosztuje około 50-100 złotych). Dzięki nim woda spływająca z obuwia podróżnych nie wsiąknie w materiałowe obicie, co pomoże ograniczyć parowanie szyb.

Taka pogoda to poważne zagrożenie

Temperatury niebezpiecznie zbliżające się do zera i wilgoć krążąca w powietrzu. To zdecydowanie warunki, które sprzyjają marznięciu wody na powierzchni asfaltu. W ten sposób powstaje tzw. szklanka, czyli de facto czarny lód. To zjawisko ekstremalnie niebezpieczne.

Jak rozpoznać czarny lód?

Kierujący powinien zwrócić uwagę na podejrzanie świecący się asfalt. Ten będzie odbijać też światła aut jadących z przeciwnego kierunku jazdy czy światła latarni.

Gołoledź może się on pojawić na jezdni także wtedy, gdy termometr w aucie pokazuje temperaturę plusową. Może się bowiem pojawić zjawisko przymrozku gruntowego.

Stuprocentowej pewności kierowca może nabrać po kontrolowanym dohamowaniu. Droga powinna być pusta, a prędkość niska. Po wciśnięciu hamulca od razu dojdzie do poślizgu. W efekcie w pojeździe włączy się ABS.

Uważajcie na siebie w najbliższych dniach!