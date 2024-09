Kupno samochodu to zawsze wielkie wydarzenie, któremu nierzadko towarzyszy nie tylko radość i ekscytacja, lecz także stres oraz niepewność. Zanim jednak zdecydujesz się podpisać umowę, warto dokładnie jej się przyjrzeć. Wszystko dlatego, iż może zawierać problematyczne kruczki.

Na co uważać przy podpisywaniu umowy kupna samochodu? Te informacje to konieczność

Przygotowując umowę kupna-sprzedaży bardzo często posiłkujemy się gotowymi wzorami dostępnymi w sieci. Co ciekawe, wiele osób chętniej wybiera te bardziej szczegółowe oraz skomplikowane z myślą, że takie działanie uchroni je przed ewentualnymi problemami. Tymczasem nierzadko okazuje się, że jest wręcz na odwrót. Dlatego najlepiej zdecydować się na stosunkowo prostą umowę, gdyż w większości przypadków prawo i tak nas chroni oraz zobowiązuje sprzedającego do jego przestrzegania. Niemniej, by oszczędzić sobie nerwów, zanim podpiszesz papiery, sprawdź, czy zawierają wszystkie niezbędne informacje. Mowa o:

dacie i miejscu transakcji,

określeniu kto jest kupującym, a kto jest sprzedającym oraz wpisaniu ich danych (imię, nazwisko, PESEL) - nie zapomnij o ewentualnych współwłaścicielach,

danych o pojeździe: marka, model, numer rejestracyjny, numer nadwozia, data produkcji,

cena samochodu.

Co powinno być w umowie kupna-sprzedaży samochodu? Co powinno być w umowie kupna-sprzedaży samochodu? Fot. pexels.com / negativespace

Czy trzeba wpisywać przebieg na umowie? Te zapisy warto na niej zawrzeć

Poza niezbędnymi zapisami na umowie warto też uwzględnić inne, które będą dodatkowym zabezpieczeniem. Mowa m.in. o ilości przekazanych kluczyków czy przebiegu pojazdu. Przydatne mogą być również oświadczenia, np. o tym, że sprzedający jest właścicielem pojazdu, który nie jest obciążony zastawem, o bezwypadkowości samochodu lub sytuacji przeciwnej. W razie widocznych usterek i uszkodzeń je również dobrze wpisać. Takie działanie sprawi, że wszystko będziesz mieć na papierze i w razie problemów zawsze będziesz mógł się tym posiłkować. Do tego pamiętaj, że odpowiednio sporządzona umowa nie tylko zmniejsza ryzyko oszustwa, lecz także ułatwia dalsze postępowanie, np. w urzędzie.

Na co zwrócić uwagę przy umowie kupna samochodu? Tych zapisów unikaj

Skoro wiadomo już, co powinno znaleźć się na umowie kupna/sprzedaży samochodu, teraz czas na zapisy, których lepiej unikać. Przede wszystkim nie podpisuj dokumentów, które sugerują, że nie będziesz mógł podjąć działań z tytułu art. 556 k.c. - czyli rękojmi. Chodzi o zapis w kodeksie cywilnym, wedle którego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli okaże się, że zakupiona rzecz ma wadę. Bez powoływania się na prawo będą to zapisy w stylu, że zapoznałeś się ze stanem technicznym samochodu i nie zgłaszasz zastrzeżeń czy nie będziesz zgłaszał roszczeń wobec sprzedającego w razie wad ujawnionych po zakupie. Pamiętaj też, by mimo emocji zawsze dokładnie przeczytać podstawione dokumenty, a nie tylko sprawdzić zgodność danych. W przeciwnym wypadku możesz narazić się na nieprzyjemności. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.