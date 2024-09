Drzewa przy drogach. Dziś je wycinamy, kiedyś za ich uszkodzenie... karano śmiercią

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd wzięła się tradycja sadzenia drzew wzdłuż dróg? Te majestatyczne aleje, które towarzyszą nam podczas podróży, mają swoje korzenie w odległej historii. Choć dziś kojarzą się głównie z estetyką i przyjemnym cieniem w upalne dni, kiedyś pełniły zupełnie inne, bardziej praktyczne funkcje, a kwestię ich ochronę traktowano nad wyraz poważnie. Skrajnie poważnie do tematu przydrożnych drzew podchodził w XIII wieku chiński władca Chan, który najpierw nakazał obsadzić drogi drzewami po obu stronach, a potem za ich uszkodzenie karał śmiercią.

Od starożytności po renesans - drzewa jako pomoc drogowa

Może trudno w to uwierzyć, ale pierwsze planowane nasadzenia drzew wzdłuż dróg pojawiły się już w starożytnym Egipcie! Choć nie mamy pewności, czy miało to wtedy jakieś głębsze znaczenie, na pewno pomagały podróżującym w orientacji, a być może dawały odrobinę wytchnienia od słońca. Dopiero wiele wieków później, dzięki podróżom Marco Polo, drzewa zaczęły ponownie gościć na europejskich traktach. Włoscy projektanci dostrzegli ich potencjał – nie tylko upiększały one drogi, ale i służyły ludziom, zapewniając cień i poprawiając komfort podróży.

XIX wiek - nauka wkracza do ogrodnictwa

To właśnie w XIX wieku drzewa przy drogach zaczęły być traktowane z pełnym szacunkiem i naukowym podejściem. Europejskie państwa opracowywały przemyślane plany sadzenia, wybierając gatunki nie tylko ładne, ale także praktyczne – odporne na warunki atmosferyczne i przydatne w lokalnych ekosystemach. W Polsce zaborcy również przykładali do tego dużą wagę. W Kongresówce, Prusach czy Galicji sadzono drzewa nie tylko dla estetyki, ale też z korzyścią dla lokalnych społeczności.

W Galicji już na początku XIX wieku wprowadzono obowiązek sadzenia drzew wzdłuż dróg rządowych. Wydano szczegółowe instrukcje, jak to robić – od wyboru gatunków, przez przygotowanie gleby, po pielęgnację sadzonek. Choć dla właścicieli ziemskich było to spore obciążenie finansowe, możliwość sadzenia drzew owocowych pozwalała częściowo odzyskać koszty z handlu owocami.

Drzewa owocowe - nie tylko estetyka, ale i biznes

W Polsce drzewa owocowe – jabłonie, grusze, czereśnie, śliwy – były popularne wzdłuż dróg, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Miały nie tylko upiększać przestrzeń, ale także przynosić korzyści finansowe. Zarządcy dróg dzierżawili te drzewa, a dochody przeznaczano na cele publiczne, takie jak budowa szkół czy szpitali. Drogi otaczały też wierzby i inne rodzime gatunki, które dodawały krajobrazowi swojskiego uroku.

Wojenna burza i powojenna destrukcja

II wojna światowa przyniosła kres tej zielonej idylli. Choć okupanci przejęli kontrolę nad drzewostanem, to największe zniszczenia nastąpiły po wojnie. Przemieszczające się wojska nie zważały na lokalne przepisy ani własność publiczną – gałęzie drzew łamano, owoce zrywano, a po chwili resztki były wyrzucane na drogę.

Współczesność - odchodzenie od tradycji

Po wojnie, kiedy ruch drogowy zaczął nabierać tempa, drzewa owocowe przestały być mile widziane wzdłuż dróg. Liście i owoce, które spadały na asfalt, mogły powodować niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza gdy były rozjeżdżane przez samochody. Z tego powodu ich nasadzenia zaczęto ograniczać, zastępując je bardziej "neutralnymi" gatunkami.

Choć dziś wiele dróg w Polsce nadal jest obsadzonych drzewami, ich rola uległa zmianie. To już nie tylko źródło owoców czy symbol estetyki, ale także ważny element krajobrazu i ekosystemu. Ponadto drzewa rosnące przy drogach znacząco obniżają temperaturę podczas upalnych letnich dni. Problem w tym, że jeszcze nie wszystkie władze samorządowe mają tego świadomość.

Źródło: GDDKiA