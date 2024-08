Wiele osób uwielbia adrenalinę i widowiskowe rzeczy. Z tego też powodu wyścigi samochodowe cieszą się sporym zainteresowaniem i budzą wiele emocji, nie tylko wśród fanów motoryzacji. W grę wchodzą duże prędkości czy ryk silnika. Jednak zamiast luksusowych, nowoczesnych i szybkich modeli na starcie stoją wiekowe pojazdy.

Czym jest Wrak Race? Zamiast drogich i nowoczesnych, ekstremalnie zniszczone samochody

Wrak Race to prawdziwa gratka nie tylko dla wielbicieli motoryzacji. Na torze można zobaczyć liczące nawet kilkadziesiąt lat samochody, często w stanie, który pozostawia wiele do życzenia. Jest to jeden z rodzajów niskobudżetowych wyścigów samochodowych. Początki Wrak Race to grupa pasjonatów off-roadu, którzy regularnie organizowali amatorskie spotkania, a podczas nich odbywały się wyścigi tanich aut. Niektóre z nich nadawały się wprost na złomowisko. W ten oto sposób z biegiem lat powstała alternatywa dla zazwyczaj droższych form motorsportu.

Co to znaczy Wrak Race? Wartość samochodu nie może przekraczać 1000 zł

Jak sama nazwa wskazuje podczas Wrak Race mamy do czynienia w wyścigami wraków, czyli wysłużonymi samochodami. Najczęściej nie nadają się już do poruszania na drodze. Do ogólnych założeń należy:

wartość pojazdu nie może przekraczać 1000 zł,

samochód nie ma obowiązku posiadania aktualnego przeglądu technicznego i OC,

zawody odbywają się na zamkniętym torze, który jest tworzony przez organizatorów wydarzenia,

auto nie musi być specjalnie przygotowane do startu,

w przypadku auta wyposażonego w instalacje LPG butla powinna być opróżniona lub zdemontowana,

auto nie może posiadać napędu na 4 koła, musi mieć napęd tylko na jedną oś,

auto nie może być typu "cabrio" lub z niepełnym dachem.

W przypadku Wrak Race nie liczy się kolejność dotarcia na linię mety, a wykonanie jak największej liczby okrążeń w wyznaczonym czasie. W zawodach mogą uczestniczyć kierowcy pełnoletni oraz posiadający prawo jazdy kat. B. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.