Masz taką zaślepkę w zderzaku? Nie wszyscy wiedzą, po co jest, a pełni ważną funkcję

Zderzaki są w samochodach niezwykle istotne, ponieważ pomagają w złagodzeniu skutków zderzenia z innym pojazdem czy jakąś przeszkodą. Oprócz tego pełnią funkcję "ozdobną" i to właśnie na nie wiele osób zwraca uwagę podczas decyzji o wyborze samochodu. Niektóre, nowsze, mają wiele udogodnień, takich jak zamontowane czujniki parkowania. A do czego służy otwór z zaślepką? Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jego funkcja jest niezwykle istotna.

Nietypowy otwór w zderzaku. Po co się tam znajduje?

Zaślepka, o której mowa, może zostać przez ciebie zauważona z boku przedniego i tylnego zderzaka. Zazwyczaj nie rzuca się w oczy, ponieważ jest polakierowana tak samo, jak inne jego elementy. Okazuje się, że w środku znajduje się bardzo ważny gwint. Służy on do wkręcenia ucha holowniczego, dzięki czemu będziesz mógł zaczepić linkę holowniczą i w przypadku potrzeby lub awarii bez większego problemu odholować pojazd do mechanika.

Jak otworzyć klapkę do holowania? Na szczęście nie ma w tym nic trudnego

Niestety to praktycznie nieuniknione, że kiedyś będziesz miał w końcu potrzebę skorzystania z gwinta do holowania pojazdu. Warto więc zawczasu wiedzieć, jak bez problemu otworzyć zaślepkę, dzięki czemu zaoszczędzisz na czasie i rozmyślaniu, co należy zrobić.

W tym przypadku najlepszym sposobem jest delikatne podważenie zaślepki. Możesz w tym celu skorzystać z płaskiego śrubokręta czy kluczyka. W niektórych sytuacjach uda ci się to zrobić nawet przy pomocy palca. Wiele zaślepek jest połączonych ze zderzakiem, by się nie zgubiły, a jeśli nie, to dobrze jej pilnuj. Po wszystkim wystarczy, że ponownie umieścisz zaślepkę w zderzaku. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.