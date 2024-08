Audi rezygnuje z czterech pierścieni. Szokujące doniesienia o nowych modelach

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Słowa greckiego filozofa dobrze oddają to co się dzieje we współczesnej motoryzacji. A ta coraz bardziej zaskakuje. Firmy chętnie wracają do nieco zapomnianych nazw (jednym z liderów jest w tej mierze Ford), albo szukają nowych pomysłów na logo (ostatnio m.in. Citroen, Fiat, Peugeot czy Skoda i Volkswagen). Do wspomnianego grona dołącza Audi, które planuje sporą zmianę. To może być duża niespodzianka dla wielbicieli marki. Otwartą kwestią pozostaje tylko czy jest pożądana.

Rewolucja bez pierścieni. Chińska rewolucja

Według Reutersa Audi szykuje sporą rewolucję w swoim logo. Słynne cztery pierścienie przechodzą do historii w przypadku samochodów elektrycznych następnej generacji. Oczywiście na rynku jeszcze ich nie ma. Pierścieni początkowo nie znajdziemy na trzech nowych modelach przygotowywanych specjalnie na rynek chiński. I to modelach z segmentu B i C (kodowa nazwa Purple), które powstają na nowej chińskiej platformie ADP — Advanced Digitized Platform w ramach współpracy Audi z SAIC. Pierwszy z planowanych samochodów pojawi się w salonach już w przyszłym roku. Docelowo będzie jednak ich więcej. Na mocy porozumienia Audi i SAIC ogłoszono, że do 2030 r. zadebiutuje aż 9 pojazdów.

Co pojawi się zamiast czterech pierścieni? Dobre pytanie. Być może Niemcy nawiążą do historii, a źródłem inspiracji będzie logo znane m.in. z bardzo popularnego w Polsce modelu 80. Ktoś jeszcze je pamięta? Na zdjęciu poniżej znajdziesz dobrze znaną czcionkę i wzór.

Trudno nie nawiązać do historii jeszcze z jednego powodu. Domyślam się, że obecnie mało kto pamięta skąd wzięły się cztery pierścienie. To symbol fuzji czterech producentów samochodów: Audi, DKW, Horch i Wanderer. Najstarszy z nich jest Wanderer, który założono w 1885 r. (zaczynali od produkcji rowerów). Kolejne są Horch (marka znana z luksusowych modeli rozpoczęła działalność w 1899 r.) i DKW (zaczynali w 1902 r. od sprzętu parowego i części samochodowych). Najmłodsze w tym towarzystwie jest zaś Audi, które w 1909 r. założył sam August Horch. Wspomniane firmy połączyły swoje siły w 1932 r. tworząc Auto Union AG i słynne logo czterech pierścieni.

Logo Auto Union z czasem wykorzystane przez Audi Audi

