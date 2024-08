Na drodze wojewódzkiej nr 209 na trasie Jutrzenka - Kołczygłowy doszło do nietypowego zdarzenia. Kierowcy zatrzymywali się na poboczu i zbierali fruwające pieniądze. Do zebrania było 30 tys. zł, więc niektórzy mogli nieźle się obłowić.

Kierowcy zbierali pieniądze z ulicy. Kobieta położyła kopertę z 30 tys. zł na dachu samochodu

Policja z Bytowa poinformowała, że gotówka należała do kobiety, która omyłkowo położyła kopertę z pieniędzmi na dachu swojego samochodu i odjechała. Banknoty wysunęły się i w trakcie jazdy rozwiały się po drodze. - Na ten moment udało się zebrać ok. 13 tys. złotych - wyjaśnił oficer prasowy bytowskiej policji sierż. szt. Dawid Łaszcz.

Kierowcy, którzy akurat jechali tą drogą, zatrzymywali się i zbierali banknoty. Policja ostrzega, że może zostać to potraktowane jako przywłaszczenie i apeluje o zwrot pieniędzy. - Wzywamy osoby, które zebrały gotówkę, aby przekazały banknoty do najbliższej jednostki policji. W przeciwnym razie osobie, która przywłaszczyła pieniądze, grozi kara do roku pozbawienia wolności - wyjaśnił policjant, dodając, że na drodze jest monitoring, który z pewnością zostanie sprawdzony.

To niejedyna taka sytuacja. Rok temu w Krakowie również fruwały pieniądze

Do podobnego zdarzenia doszło w 2023 roku na krakowskim Ruczaju, kiedy jeden z kierowców również położył kopertę z pieniędzmi na dachu auta i odjechał. Przechodnie ochoczo pozbierali banknoty. Kiedy kierowca zorientował się o wpadce, powiadomił policję, która zaapelowała o zwrot pieniędzy. – Część pieniędzy, 6000 złotych, udało się odzyskać - podsumował mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Okazuje się, że jedynie dwie osoby zgłosiły się, by zwrócić pieniądze.