S-ką po S-ce zasuwał z prędkością 235 km/h. Pirat drogowy dostał srogi mandat

Brawurowa jazda to ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Kolejny film z piratem drogowym w roli głównej udostępnili policjanci z garnizonu lubelskiego. Mundurowi z kraśnickiej drogówki patrolujący drogę ekspresową numer 19 w województwie lubelskim, w piątek 19 lipca zarejestrowali rażące wykroczenie. Urządzenie pomiarowe zainstalowane w nieoznakowanym radiowozie poruszającym się za sportowym SUV-em klasy premium, na wysokości Modliborzyc (powiat janowski) wskazało prędkość 235 km/h. W związku z popełnionym przewinieniem kierowca Audi SQ8 został zatrzymany i skierowany do kontroli drogowej.

Autem kierował 64-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna przekroczył dozwolony limit prędkości o 115 km/h, co musiało spotkać się z konsekwencjami. Policjanci z grupy Speed wystawili zmotoryzowanemu mandat karny w wysokości 2500 złotych oraz nałożyli na niego 15 punktów karnych.

SQ8 to mocny i szybki SUV

Audi SQ8 to SUV legitymujący się osiągami auta sportowego. Model ten jest napędzane 4-litrowym silnikiem wysokoprężnym V8 TDI uzbrojonym w dwie turbiny. Generowana moc wynosząca 435 KM i 900 Nm maksymalnego momentu obrotowego, trafia do napędu na cztery koła poprzez 8-biegową automatyczną skrzynię biegów. Osiągi są imponujące, bowiem ważący ponad 2 tony i mierzący 5 metrów kolos, według danych katalogowych przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 4,8 sekundy. Prędkość maksymalna została w tym modelu ograniczona elektronicznie do 250 km/h.

Pośpiech to ryzyko kolizji lub wypadku

Ryzyko doprowadzenia do niebezpiecznego zdarzenia rośnie wraz z poziomem rozwijanej szybkości. Policjanci do znudzenia apelują do kierowców o rozsądek na drodze oraz przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Pośpiech, brak uwagi i koncentracji może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach zdarzeń. Zachowując bezpieczną prędkość, dostosowując ją do warunków panujących na drodze zmniejszane jest ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.