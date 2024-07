Bramy garażowe wyposażone w silnik elektryczny to ogromna wygoda dla użytkowników. Nie musimy wysiadać z samochodu, oszczędzamy czas i siły na przesuwaniu ciężkiego skrzydła bramy.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Moto Szkoła - tutaj zaczniesz przygodę z jednośladem, a także sprawdzisz swoje umiejętności

Jak otworzyć automatyczną bramę bez prądu? Nie ma powodów do obaw

Niestety, jak wszyscy wiemy, przerwy w dostawie prądu zdarzają się w najmniej odpowiednich momentach. Nie ma nic bardziej irytującego niż utknięcie wewnątrz lub nawet na zewnątrz domu. Przykładowo, gdy szykujesz się do wyjścia lub po prostu wracasz po ciężkim dniu w pracy. Nie wszyscy wiedzą, jak poradzić sobie z otworzeniem bramy automatycznej w razie awarii sieci albo przerwie w dostawie prądu. Każdy silnik bramy elektrycznej jest wyposażony w mechanizm ręcznego zwalniania. Niezależnie od tego, czy jest to silnik podziemny, ramieniowy czy przesuwny, wszystkie mają klucz do odłączania bramy od silnika. Po wykonaniu tej czynności bramy stają się ręczne i można je swobodnie otwierać i zamykać bez zasilania.

Jak otworzyć bramę automatyczną ręcznie? Poradzisz sobie nawet jeśli nie masz wiedzy specjalistycznej

Gdy mechanizm odblokowujący zostanie uruchomiony z pomocą dedykowanego kluczyka, możemy otworzyć bramę w sposób ręczny. Klucz znajdujący się we wkładce patentowej, która połączona jest z linką wraz z napędem, pozwala na swobodne przekręcenie i otworzenie bramy. Możemy to zrobić również sposobem linkowym. Musimy jedynie zlokalizować linkę, która umieszczona jest w okolicach silnika. Wystarczy jej pociągnięcie, aby odblokować napęd i umożliwić sobie ręczne otworzenie bramy. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.