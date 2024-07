Widziałem nowe M5 Hybrid V8 w Warszawie. BMW ma powody do wielkiego świętowania

W polskiej klasie premium od wielu lat toczy się prestiżowy pojedynek pomiędzy odwiecznymi rywalami - o miano lidera niezmiennie walczą ze sobą BMW oraz Mercedes. Ostatnio do walki dołączyło, zwykle trzecie, Audi. Wszystkie marki Wielkiej Trójki są bardzo blisko siebie, ale zwycięzca może być tylko jeden. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie na koniec roku, ale pierwsze sześć miesięcy należało do BMW. Nie dziwne więc, że Bawarczycy chwalą się znakomitymi wynikami, a konferencję uświetniła polska premiera nowego M5.

REKLAMA

Zobacz wideo Są takie samochody, które przyspieszają bicie serca. Testujemy BMW M3 [autopromocja]

Który producent klasy premium sprzedał w Polsce najwięcej samochodów?

Wyścig wygrywa BMW z 13 682 rejestracjami, co daje o 17,33 proc. lepszy wynik niż przed rokiem. Bawarską markę napędzają seria 3, X5 oraz seria 5. Odwiecznym rywalem BMW jest oczywiście Mercedes, który znajduje się bardzo blisko. Liczba rejestracji to 13 551 sztuk, aż o 51,10 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2023 r. Bestsellerami z gwiazdą na masce są GLC, GLC Coupe oraz CLA. W takich zestawieniach odrzuca się oczywiście dostawczą dywizję Mercedesa, a do statystyk wlicza tylko Klasę V. Trzecie Audi również nie traci do lidera dużo. Najlepiej sprzedające się modele z Ingolstadt to A3, A4 i Q3. Łącznie sprzedaż Audi to 13 260 (plus 3,77 proc.).

Kolejne dwa miejsca to dynamicznie zwiększające swoją sprzedaż Volvo (9 619 rejestracji) oraz Lexus (7 068 zarejestrowanych aut). Rok do roku obie marki są na dużym plusie, ale do niemieckich dominatorów im jeszcze wiele brakuje.

BMW może się pochwalić nie tylko łączną liczbą zarejestrowanych samochodów

Ponad 13,5 tysiąca zarejestrowanych samochodów w sześć miesięcy i 24-procentowy udział w klasie premium to nie jedyne powody do zadowolenia w BMW. Marka rozdaje karty w najbardziej prestiżowych segmentach rynku. Podczas prezentacji chwalono się, że BMW wzmacnia swoją obecność w segmencie luksusowym, zamykając pierwsze półrocze 2024 roku z 1093 rejestracjami. To wynik o niemal 37 proc. wyższy w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. BMW serii 7 utrzymuje pozycję lidera z 47 proc. udziałem w segmencie limuzyn (406 rejestracji). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także BMW X7 oraz BMW XM z łączną liczbą 600 egzemplarzy.

Umacnia się także sportowa dywizja. Samochody z rodziny M High Performance odnotowały ponad 24 proc. wzrost rejestracji r/r. Najpopularniejszym modelem zostało BMW M3, które w wariancie Touring lub Limuzyna wybrało 263 klientów. Pod koniec czerwca BMW zaprezentowało także nowe BMW M5, które właśnie przyjechało do Warszawy i było gwiazdą konferencji. Poniżej w odnośniku znajdziecie obszerne omówienie nowego modelu.

Nowe BMW M5 na żywo bardzo mi się podobało

Nowe BMW M5 wywołało spore kontrowersje za sprawą elektryfikacji legendarnego modelu. Nowe M5 jest teraz mocarną hybrydą, oczywiście z V-ósemką pod maską. Z silnika benzynowego 4.4 V8 wyciśnięto 585 KM i 750 Nm momentu obrotowego. Silnik elektryczny to zaś 197 KM i 280 Nm (możliwość uzyskania do 450 Nm). Łącznie do wykorzystania jest aż 727 KM i 1000 Nm (stąd napęd na wszystkie koła i tryb jazdy 2WD dla najbardziej wprawionych kierowców). Jak to przekłada się na osiągi? Pierwsza setka to kwestia 3,5 s od startu. 200 km/h na liczniku pojawi się już 10,9 s. Elektroniczny kaganiec zareaguje przy 250 km/h. Gdy go zabraknie auto rozpędzi się aż do 305 km/h.

Miłośników modelu podzieliła oczywiście elektryczna strona mocy. Duża bateria (18,6 kWh) i słuszny zasięg w trybie elektrycznym (do 70 km) musiały przełożyć się na dużą masę M5. Nowa generacja waży aż 2510 kg. Dla porównania poprzednie M5 ważyło... 1900 kg. Kolosalna różnica i to ona tak rozgrzewa krytyków.

Nowe BMW M5 Hybrid V8 w Warszawie fot. Filip Trusz

BMW M5 powinno być też bardzo uniwersalne, ponieważ na liście dostępnego wyposażenia znajdują się opcje z kilku światów, sportowego, luksusowego oraz nowych technologii. Przykłady? Nowe M5 można wyposażyć adaptacyjne zawieszenie M (tylne koła mogą skręcać o maks. 1,5 st.), ceramiczne hamulce M Carbon Ceramic, tryb jazdy półautonomicznej z wykrywaniem sygnalizacji świetlnej, układ automatycznego parkowania czy wentylowane fotele.

Po statycznej prezentacji trudno o jakieś wiążące opinie. Mogę wam tylko powiedzieć, że w agresywnym czerwonym lakierze nowe BMW M5 prezentowało się znakomicie. Tak jak powinno - groźnie, ale i trochę elegancko. Jeśli podobają wam się wnętrza nowych BMW, to w M5 odnajdziecie się w mgnieniu oka. Znany dobrze projekt został oczywiście doprawiony na sportowo. W końcu to pełnoprawna eMka nowej ery.

Nowe BMW M5 Hybrid V8 w Warszawie fot. Filip Trusz

Nowe BMW M5 Hybrid V8 w Warszawie fot. Filip Trusz

Na oceny nowego BMW M5 przyjdzie jeszcze czas

Nowe BMW M5 ocenimy, kiedy auto wyjedzie na drogi i tory. Tutaj może się jednak za bardzo rozpędziłem... bo akurat ja nie nadaję się do oceniania takiego samochodu. Zawsze otwarcie przyznaję, że pełnoprawne eMki i AMG są dla mnie za szybkie i za mocne. Gdyby okazało się, że Święty Mikołaj istnieje i zaproponowałbym mi sportowe BMW moich marzeń, to poprosiłbym o M340i lub M550i i byłbym wtedy najszczęśliwszy na świecie. Mamy jednak w redakcji kierowców, którzy będą potrafili ocenić, jak inżynierowie BMW M poradzili sobie z taką masą. Znając bawarską sportową dywizję, to powinno być dobrze.

Jeśli interesuje was zakup nowego BMW M5, to znamy już ceny. Cennik otwiera kwota 680 000 zł, którą bardzo łatwo podbić dostępnymi opcjami oraz pakietami. Zabawa z konfiguratorem potrafi podnieść cenę sportowej limuzyny do około 850 tysięcy złotych. Wszystko zależy od waszej fantazji.

Nowe BMW M5 Hybrid V8 w Warszawie fot. Filip Trusz

Nowe BMW M5 Hybrid V8 w Warszawie fot. Filip Trusz