To najdroższe auto na świecie. Kupisz za nie ponad sto mieszkań w Warszawie. Robi wrażenie?

Za najdroższe marki samochodowe uchodzą Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Aston Martin, Bugatti i Ferrari. Wyglądają fantastycznie, ale prawdziwe skarby kryją się w ich wnętrzach, dlatego trzeba za nie słono zapłacić. Oto najdroższe auto na świecie, które zostało zaprojektowane na specjalne zamówienie.

Jakie jest najdroższe auto na świecie? Ten samochód kosztuje ogromne pieniądze

Na trzecim miejscu najdroższych samochodów świata wylądował Rolls-Royce Sweptail, za którego trzeba zapłacić 13 mln dolarów, czyli ponad 50 mln złotych. Jest inspirowany Rolls-Royce'ami z lat 20. i 30. XX wieku i powstał dla anonimowego klienta. Cechuje się dużym grillem i nadwoziem bez widocznych brzegów. Na drugim miejscu plasował się Bugatti La Voiture Noire, którego wartość to 16 mln dolarów, czyli ponad 60 mln złotych. Nawiązuje do słynnego Type 57 SC Atlantic z lat 30. Najdroższe auto na świecie to Rolls-Royce Boat Tail, który jest warty 28 mln dolarów. To około 112 mln złotych, czyli za wartość tego samochodu można kupić około 140 mieszkań w Warszawie o powierzchni 50 metrów kwadratowych (średnia cena za metr w stolicy to 16 tys.). Wyglądem przypomina jacht i został zaprojektowany na specjalne zamówienie klienta. Ma podwójnie doładowany silnik V12 o pojemności 6,75 litra, a pod maską kryje się aż 560 koni mechanicznych.

Dlaczego luksusowe samochody są takie drogie? Na cenę wpływa kilka czynników

Luksusowe samochodowe matki to nie tylko wygląd, lecz także wyposażenie. Co wpływa na wysoką cenę? Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.