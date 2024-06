To najczęściej wybierane auto przez Kowalskiego. Wygrało w 14 z 16 województw

Toyota od początku roku jest zdecydowanym liderem polskiego rynku. Do końca maja zarejestrowano już 47 488 samochodów osobowych i dostawczych tej marki. Już od kilku lat samochody Toyoty cieszą się ogromną popularnością, ale zwykle przyzwyczajeni byliśmy, że statystyki napędzają zamówienia flotowe. Ala od dłuższego czasu, Toyota nie gorzej radzi sobie wśród klientów indywidualnych, co pokazuje najnowszy raport przygotowany przez Samar. Dane rejestracji pokazują, że Yaris Cross to numer 1 wśród klientów indywidualnych, królując w 14 z 16 województw. Floty wybierają Toyoty najczęściej w 10 z 16 województw. Floty wybierają Toyoty najczęściej w 10 z 16 województw.

REKLAMA

Yaris Cross, mimo że nie jest tani, sprzedaje się jak świeże bułeczki

Yaris Cross zdecydowanie zdominował segment miejskich crossoverów. Samochód jest najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych – od stycznia do maja osoby prywatne zarejestrowały w Polsce 4040 egzemplarzy Yarisa Cross, a model ten był numerem jeden Toyoty w 14 z 16 województw. Biorąc pod uwagę tylko modele Toyoty, Yaris Cross triumfował w każdym regionie. Model ten wyróżnia się w swojej klasie m.in. wydajnym napędem hybrydowym w dwóch wariantach – o mocy 116 KM i 130 KM.

Klienci indywidualni zamówili w maju 2838 Toyoty. Yaris Cross był najpopularniejszym modelem marki w czterech województwach – lubelskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W województwie lubuskim największą liczbę rejestracji odnotowała Toyota C-HR, a w pozostałych 11 regionach numerem 1 był model RAV4.

Zobacz wideo

Firmy od początku roku stawiają na Corollę

Dane z rynku flotowego za okres od stycznia do maja tego roku potwierdzają dominację Toyoty. Jej modele były najczęściej rejestrowanymi autami w 10 z 16 województw. Bestsellerem jest Corolla. Przedsiębiorstwa od początku roku zarejestrowały już 10 108 egzemplarzy tego modelu, który był najczęstszym wyborem firm w dziewięciu województwach. Tylko w warmińsko-mazurskim większą liczbę rejestracji zanotował Yaris Cross.

Trudno się dziwić, że Corolla to już synonim auta firmowego. Kompakt Toyoty dostępny jest w trzech wersjach nadwoziowych– Hatchback, Sedan i TS Kombi, a nowoczesne napędy hybrydowe piątej generacji o mocy 140 i 196 KM charakteryzują się nie tylko niskim średnim zużyciem paliwa, ale także niskimi kosztami eksploatacji. Model ten osiąga też bardzo wysokie wartości rezydualne.

W maju firmy zarejestrowały 5491 aut Toyoty, a Corolla była najpopularniejszym autem marki w sześciu województwach – dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W pozostałych 10 regionach triumfował model RAV4.