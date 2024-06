Parkingi i garaże są dziś częstym widokiem i obecnie stanowią nieodłączny element miejskiej zabudowy. Najczęściej powstają przy biurowcach, restauracjach, centrach handlowych, parkach rozrywki, hotelach, szpitalach i szkołach. Ich powierzchnie oraz opłaty za postój mogą być zaskakujące.

Oto największy parking na świecie. Może pomieścić imponującą liczbę samochodów

Największy na świecie parking może pomieścić aż 20 tys. pojazdów i mierzy ponad 310 tys. metrów kwadratowych. Znajduje się przy największym na świecie centrum handlowo-rozrywkowym West Edmonton Mall w Edmonton w Albercie w Kanadzie. Co ciekawe, jest to również największe centrum handlowe w tym kraju. Parking został otwarty w 1981 roku. Na sąsiedniej działce znajdują się dodatkowe miejsca postojowe dla 10 tys. samochodów. Jego wielkość można porównać do 1400 przeciętnych domów jednorodzinnych czy do rozmiaru około 43 boisk do piłki nożnej o standardowych wymiarach.

Najdroższe opłaty za parking na świecie. Te stawki przyprawiają o zawrót głowy

Każdy, kto prowadził samochód, prawdopodobnie martwił się, gdzie zaparkować i ile go to będzie kosztować. Podczas gdy parkowanie na przedmieściach zazwyczaj nie stanowi problemu, w ścisłym centrum może sprawić wiele trudności. Z największymi wydatkami na parking muszą liczyć się mieszkańcy Nowego Jorku. Cena za dwie godziny postoju wynosi średnio w przeliczeniu na polską walutę 200 zł, 250 zł za dzień i aż 3600 zł miesięcznie. Wiele osób posiadających samochody w tym mieście płaci aż połowę czynszu za samo parkowanie, co zazwyczaj nie jest wliczane do kosztów mieszkaniowych. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.