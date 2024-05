Bezpieczeństwo dzieci w samochodzie jest bardzo ważne i wielu rodziców zastanawia się, jak długo należy przewozić pociechy w samochodzie. Czy chodzi o wiek, a może bardziej o wzrost? Choć niektórym osobom przepisy wydają się oczywiste, nie w każdym przypadku jest to takie proste. W jednym z naszych quizów (znajdziesz go TUTAJ) w pytaniu numer 2 poruszyliśmy kwestię przewożenia nieletnich w fotelikach samochodowych. Na jakie dokładnie pytanie odpowiadali internauci?

REKLAMA

Zobacz wideo To nagranie z wypadku pokazuje, dlaczego powinniśmy wozić dziecko w foteliku

Od jakiego wzrostu można siedzieć bez fotelika? Nie wszyscy kierowcy znają te przepisy

W quizie spytaliśmy, czy stwierdzenie, że 17-latek, który ma mniej niż 150 cm wzrostu, musi korzystać z fotelika bezpieczeństwa, bo w przeciwnym razie kierowcy grozi mandat, jest prawdą. Okazuje się, że aż 54440 osób odpowiedziało źle, stwierdzając, że nie. Ale jak to w praktyce wygląda? Co w przypadku, jeśli dziecko ze względu na wagę jest na fotelik po prostu za duże? W naszym pytaniu założyliśmy, że 17-latek nie ma żadnych ograniczeń wzrostowych i wagowych do korzystania z fotelika.

Od jakiego wzrostu można siedzieć bez fotelika? Od jakiego wzrostu można siedzieć bez fotelika? Fot. Grafika własna

Wszystko zostało uregulowane w artykule 39. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Z przepisów można się dowiedzieć, że foteliki należy stosować do momentu osiągnięcia przez dziecko (jest nim osoba przed ukończeniem 18. roku życia) 150 cm wzrostu. Jeśli jednak ma powyżej 135 cm wzrostu, a jego waga lub gabaryty uniemożliwiają stosowanie fotelika, zaleca się korzystanie ze specjalnej podkładki. Również i w przypadku, jeśli niemożliwe jest zastosowanie podkładki lub innego urządzenia, można z nich zrezygnować - dziecko powinno być przytrzymane pasami.

Ile wynosi mandat za przewożenie dziecka bez fotelika? Może nieźle namieszać

W przypadku gdy dziecko nie osiągnęło 150 cm wzrostu i podróżuje na siedzeniu bez fotelika lub specjalnej podkładki, a możliwość zapewnienia mu takiego środka bezpieczeństwa istnieje, można otrzymać mandat wynoszący 300 zł. Dodatkowo, oprócz pieniędzy, osoba odpowiedzialna za sytuację otrzyma również 6 punktów karnych. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.