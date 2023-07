Quad to nie zabawka dla dzieci - rodzice i opiekunowie powinni to wiedzieć

Quad ze względu na rozmiary i specyfikę techniczną jest sprzętem potrafiącym wjechać niemal wszędzie. Zwykle im większa pojemność silnika, tym do dyspozycji kierowcy jest więcej mocy, a co za tym idzie wzrasta ryzyko popełnienia błędu za kierownicą. Jeżdżąc czterokołowcem należy zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Przypominamy, jak bezpiecznie korzystać z quadów i jakie wymagania musi spełnić osoba kierująca, aby nie narazić się na konsekwencje prawne. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Quad to z definicji inny pojazd samochody

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, quad traktowany jest jako inny pojazd samochodowy, a jego nazwa w prawie o ruchu drogowym to: czterokołowiec lub czterokołowiec leki. Pojęcia te kodeks drogowy definiuje następująco:

czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kilogramów;

b) w przypadku przewozu osób 400 kilogramów;

czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kilogramów i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Quada zwalczaj quadem. Strażnicy leśni tępią nielegalną turystykę motorową

Rejestracja, badania techniczne i ubezpieczenie

Quady poruszając się po drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu powinny być sprawne technicznie, zarejestrowane i ubezpieczone w zakresie OC, a kierujący takim pojazdem winien posiadać uprawnienia do kierowania i okazać je podczas ewentualnej kontroli drogowej.

Czterokołowiec lekki wymaga co najmniej prawa jazdy AM

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest jako czterokołowiec lekki, to kierujący powinien posiadać prawo jazdy w zakresie kategorii co najmniej AM. Aby ubiegać się o takie uprawnienia, należy mieć skończone 14 lat, przejść badania lekarskie, ukończyć kurs oraz najważniejsze zdać egzamin i odebrać dokument.

Zobacz wideo Quad to nie zabawka dla dzieci - rodzice i opiekunowie powinni to wiedzieć

Większy czterokołowiec wymaga prawa jazdy kategorii B1 lub B

O prawo jazdy kat. B1 może ubiegać się osoba, która skończyła 16 lat, a 18 lat w przypadku kat B, i spełni warunki wskazane przy kat AM. Ponadto wymienione kategorie ( AM, B1, B) uprawniają do poruszania się motorowerem.

Aby zgodnie z prawem poruszać się quadem należy używać kasku ochronnego. Obowiązek ten dotyczy również pasażera takiego pojazdu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pojazd ma zamkniętą zabudowę bądź wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa. (Artykuł 40. 1. Prawa o ruchu drogowym).

Błoto mundurowym niestraszne. Odbyli specjalne szkolenie w Bieszczadach

Warto pamiętać, że przewożąc dziecko w wieku do 7 lat czterokołowcem nie możemy przekraczać prędkości 40 km/h. Koleją kwestią dotyczącą ograniczeń jest kategoria dróg. Tak jak zarejestrowanym quadem możemy poruszać się po każdej drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu, tak nie możemy nim wjechać na autostrady i drogi ekspresowe.