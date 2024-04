Jak co roku wraz z wiosną na drogach można zauważyć coraz więcej motocyklistów. Marzy ci się podobny sprzęt, ale uważasz, że nie masz do niego uprawnień? Lepiej szybko zweryfikuj informacje. Okazuje się bowiem, że posiadacze prawa jazdy na samochód (kategoria B) mogą poruszać się również motocyklami i innymi pojazdami. Wszystko dzięki nowelizacji z 2019 r. Musisz jednak spełnić jeden dodatkowy warunek.

Czy można jeździć motocyklem 125 na kategorii B? Tak, ale jest warunek

Jak podaje portal motoryzacja.interia.pl, w reformie prawa jazdy z 19 stycznia 2019 r. podano zasady, do których muszą stosować się kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B i jednocześnie chcący poruszać się motocyklami klasy 125. Jakie są wymagania? To posiadanie prawa jazdy powyższej kategorii od co najmniej 3 lat (co wiąże się również z tym, że minimalny wiek wynosi 21 lat). Nie potrzebujesz dodatkowych kursów, jednak warto się ich podjąć, by przygotować się przed pierwszymi podróżami.

Taka możliwość ma za zadanie usprawnienie transportu zwłaszcza w dużych miastach - motocyklem możesz poruszać się sprawniej, spędzając mniej czasu w korkach, a sama jazda jest bardziej ekonomiczna. Zapewne będziesz też mieć dużo mniejsze problemy z parkowaniem niż w przypadku samochodu.

Co trzeba mieć, aby jeździć motorem 125? Pojazd musi spełniać wymagania techniczne

Oprócz posiadania prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat motocykl musi spełniać konkretne techniczne wymagania. Jakie?

Maksymalna moc jednośladu nie może przekraczać 11 kW (15 KM); Pojemność silnika nie może być większa niż 125 cm3; Maksymalny dopuszczalny stosunek mocy do masy własnej motocykla nie może przekraczać 0,1 kW/kg.

Czym można jeździć na kategorię B? Nie tylko samochody i motocykle

Jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii B, oprócz samochodów i motocyklów 125 spełniających wymagania, możesz poruszać się też: