Kontrola drogowa może zastać nas niemal w każdym momencie. Gdy kierowca zostaje zatrzymany przez nieoznakowany radiowóz, zaskoczenie jest jeszcze większe. Tego typu pojazdy pojawiły się na polskich drogach, aby uważnie obserwować zachowania kierowców, pozostając jednocześnie niezauważonymi. Siedzący w aucie policjant ujawnia się dopiero wtedy, gdy kierujący popełni wykroczenie. Polska policja z informacji pozyskanych przez portal naTemat posiada obecnie ponad 9 100 samochodów nieoznakowanych.

Jak rozpoznać nieoznakowane radiowozy? Zwróć uwagę na kilka szczegółów

Nieoznakowane radiowozy na polskich drogach to postrach wielu kierowców. Patrol "drogówki" porusza się popularnymi markami samochodów. Flota marek, którą dysponuje policja to: Kia, Opel, Hyundai, Fiat, Skoda, Toyota, BMW, Ford, Renault, Citroen, Volkswagen, Peugeot, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Isuzu, Mercedes-Benz i MAN. Najczęściej na swojej drodze spotkamy BMW serii 3 - generacji F30 i G20 (srebrne, szare lub czarne). Wyposażone są w wideorejestratory, by poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Nieoznakowany radiowóz grupy Speed Fot. Policja

Po tych kilku szczegółach możesz poznać, że masz do czynienia z nieoznakowanym radiowozem.

Dodatkowa lub dłuższa antena na dachu. Umieszczona często tuż nad tylnym oknem.

Przyciemniana tylna szyba.

Tablica rejestracyjna z czarną ramką bez informacji o salonie czy importerze samochodów.

Wyświetlacz w kształcie prostokąta za tylnym zagłówkiem.

"Kogut" policyjny ukryty w okolicach przedniej szyby radiowozu.

Dodatkowe lampy diodowe pod białym kloszem po lewej i prawej stronie przedniego zderzaka.

Rejestrator za szybą umieszczony w centralnym punkcie na desce rozdzielczej.

Policjanci zwykle jeżdżą dwójkami.

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz po rejestracji? Sprawa się nieco komplikuje

Rozpoznanie nieoznakowanego radiowozu po tablicach rejestracyjnych to nie lada wyzwanie. Można w tym celu śledzić lokalne informacje, którymi dzielą się między sobą kierowcy. Takie dane pozostają jednak mocno wątpliwe i nie należy się nimi całkowicie sugerować. Kierowcom ciężko byłoby wyłapać numery rejestracyjne wszystkich pojazdów należących do "drogówki". Co więcej, policja może okresowo zmieniać numery, gdyż ma dowolność w przerejestrowywaniu samochodów. W tym przypadku zdemaskowanie nieoznakowanego radiowozu może okazać się zgubne.