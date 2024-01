Jak skutecznie dyscyplinować kierowców, by przestrzegali przepisów i nie popełniali wykroczeń? Można oczywiście zmobilizować policję, by jak najczęściej prowadziła tradycyjne kontrole z miernikami prędkości. Im jednak częściej podróżuję po kraju, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że patroli jest coraz mniej. Pozostaje zatem inne rozwiązanie, czyli inwestycja w sieć Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. A w tej kwestii sporo działo się w zeszłym roku.

Zobacz wideo Odcinkowy pomiar prędkości - skuteczna broń w walce z kierowcami, którzy przekraczają prędkość

W ramach projektu o dość wymownej nazwie (Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym), do którego dołożyła się Unia Europejska (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) państwo prowadzi intensywną modernizację i rozbudowę istniejącego systemu automatycznej kontroli ruchu drogowego. To oznacza nowe fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, zestawy nadzoru skrzyżowań i przejazdów kolejowo-drogowych oraz kolejne nieoznakowane radiowozy (flota 33 nowych BMW 330i xDrive z wideorejestrarorami). Eksperci Yanosika przyjrzeli się bliżej nowemu projektowi i sprawdzili stan realizacji.

Aż 99 nowych fotoradarów

Jednym z kluczowych zadań była wymiana najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych urządzeń na nowe. W 2023 r. wymieniono aż 257 zestawów. Na tym nie koniec. Sieć powiększono o nowy sprzęt w kolejnych lokalizacjach. Dodano bowiem aż 99 nowych rejestratorów (zrezygnowano także z kontroli w 2 lokalizacjach w kraju). W ciągu roku sieć 543 urządzeń powiększyła się do 640 rejestratorów.

Jakich urządzeń przybyło najwięcej? Okazuje się, że największe zmiany objęły sieć odcinkowych pomiarów prędkości. Przybyło aż 41 zestawów. Na podium zmieściły się jeszcze tradycyjne fotoradary stacjonarne (28 sztuk) i rejestratory przejazdu na czerwonym świetle (26 kompletów kamer).

Szczególną mobilizację instalatorów odnotowano pod koniec 2023 r. To wówczas oddano najwięcej urządzeń do eksploatacji. Wśród nich najwięcej to odcinkowe pomiary prędkości (aż 28 od października do grudnia). Razem zliczono natomiast sprzęt do pomiarów statystycznych, stacjonarnych fotoradarów i nadzoru przejazdu na czerwonym świetle (47 kompletów).

Ile jest aktywnych fotoradarów w Polsce?

W trzech ostatnich miesiącach 2023 r. przybyło najwięcej aktywnych zestawów (według Yanosika pod koniec ubiegłego roku kontrolę prowadziły 603 urządzenia z 640 zainstalowanych). Autorzy raportu sprawdzili także, które z nowych rejestratorów najczęściej zgłaszali użytkownicy popularnego ostrzegacza Yanosik. W czołówce znalazły się urządzenia w Kielcach, Domaradzu, Jaworniku, Pszczynie i Łodzi.

Co dalej? Według autorów raportu w 2024 r. pojawi się więcej urządzeń do nadzoru przejazdów kolejowo-drogowych (obecnie działają cztery: Radomsko, Warszawa i dwa we Wrocławiu) oraz przejazdu przy czerwonym świetle. W przypadku zestawów odcinkowego pomiaru prędkości docelowa sieć dróg kontrolowanych przez OPP wydłuży się do 400 km (z czego ok. 180 km na autostradach i drogach ekspresowych).