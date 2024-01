Te samochody i marki kupowali Niemcy w 2023 r. Producenci spoza kraju w Top 10? Bez zaskoczeń

O sprzedaży nowych samochodów w Europie opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Niemiecki rynek motoryzacyjny wygląda zaskakująco z polskiego punktu widzenia. O ile w 2023 r. w naszym kraju sprzedało się 475 tys. pojazdów, o tyle za naszą zachodnią granicą zbyt sięgnął ponad 2,8 mln sztuk. Rynek niemiecki jest prawie 6-krotnie większy od polskiego. Lider wyników sprzedaży w Niemczech sprzedał w rok więcej pojazdów, niż wszystkie marki działające w naszym kraju.

Jakie były w 2023 r. top sprzedażowe marki w Niemczech?

Niemiecki rynek należy do niemieckich marek? Chyba innego obrotu spraw nie można było się spodziewać. Pierwsza szóstka rynku motoryzacyjnego w naszego zachodniego sąsiada wygląda następująco:

Volkswagen – 519 089 sprzedanych aut, wzrost o 7,9 proc.

Mercedes – 277 352 sprzedane auta, wzrost o 13,7 proc.

Audi – 246 880 sprzedanych aut, wzrost o 15,7 proc.

BMW – 233 160 sprzedanych aut, wzrost o 11,2 proc.

Skoda – 168 561 sprzedanych aut, wzrost o 17,1 proc.

Opel – 144 901 sprzedanych aut, wzrost o 0,2 proc.

Na powyższej liście warto zwrócić uwagę na dwa fakty. Pierwszy jest taki, że każda z powyższych firm może się cieszyć wzrostem sprzedaży. Rekord w pierwszej szóstce należy do Audi z blisko 16-proc. skokiem zbytu. Drugi jest taki, że Volkswagen jest absolutnym liderem, żeby nie powiedzieć hegemonem. Sprzedał ponad pół miliona aut. Drugi w zestawieniu Mercedes ma wynik o połowę gorszy. Dla porównania w Polsce Volkswagen jest czwarty z wynikiem na poziomie prawie... 34 tys. sztuk.

Producenci spoza Niemiec z Top 10 wyników sprzedaży. Zaskakuje... Fiat!

W Top 10 niemieckiego rynku motoryzacyjnego stawka dzieli się pół na pół. Połowa producentów to rodzime marki, a połowa zagraniczne. Choć np. Skoda i Seat cały czas należą do Grupy Volkswagena. A więc w pewnym stopniu niemieckie są. Typowo pozaniemieckie okazują się zatem trzy ostatnie pozycje w zestawieniu. Te należą odpowiednio do Forda, Hyundaia i Fiata.

Ford w 2023 r. sprzedał w Niemczech ponad 116,5 tys. pojazdów. Wynik nie pociesza jednak marki, bo oznacza przeszło 11-proc. spadek. Hyundai może się pochwalić zbytem na poziomie ponad 106 tys. sztuk. To daje mu wzrost o 1,2 proc.

Tak naprawdę największe zaskoczenie przynosi ostatnia z pozycji w zestawieniu Top 10. Włoska marka w Polsce odgrywa marginalną pozycję na rynku. Zajmuje dopiero 24. miejsce w rankingu popularności. W Niemczech z kolei w 2023 r. wygenerowała 2,7 proc. całkowitej sprzedaży. To przekłada się na wolumen wynoszący ponad 76,5 tys. pojazdów. Dla porównania to więcej niż w naszym kraju w tym samym okresie sprzedała Kia i Volkswagen razem wzięte! W niemieckiej centrali Fiata mogą strzelić szampany z jeszcze jednego powodu. Choć gama modeli się nie modernizuje, sprzedaż marki u naszego zachodniego sąsiada z roku na rok właściwie nie spada.