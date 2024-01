Lexus wpadł w oko Polakom i to dość mocno. Wzrost sprzedaży w 2023 r. to 85 proc.

O polskim rynku samochodowym szerzej piszemy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Prawie od dekady mówi się o tym, że Polacy zachłysnęli się segmentem premium. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze pewnie zaczęli po prostu cenić jakość wyrobów motoryzacyjnych. Po drugie kluczowy stał się fakt, że producenci aut luksusowych chętnie poszerzają ofertę o mniejsze i tańsze modele. Te są często naprawdę przystępne cenowo.

Lexus sprzedał ponad 10 tys. aut. Prawie połowa to NX-y

Dobrym przykładem tej tendencji w Polsce jest Lexus. W roku 2023 marka pobiła w Polsce dwa rekordy. Po raz pierwszy w swojej historii na naszym rynku sprzedała ponad 10 tys. pojazdów w ciągu roku. Zbyt sięgnął dokładnie 10 495 sztuk. Dodatkowo wzrost sprzedaży osiągnął rekordową wartość. Bo w stosunku do roku 2022 ilość sprzedanych nad Wisłą Lexusów podskoczyła o 85,49 proc. Chyba nie ma na polskim rynku motoryzacyjnym firmy, która byłaby w stanie pobić ten wynik.

Szefowie Lexusa w Polsce szczególnie pękają z dumy, patrząc na model NX. To nie tylko najpopularniejszy samochód japońskiej marki w naszym kraju. To także trzeci najchętniej wybierany samochód premium w Polsce. W ciągu 12 miesięcy roku 2023 salony sprzedaży opuściło 4010 egzemplarzy. To wynik aż o 150 proc. wyższy, niż w roku 2022. Kolejnym hitem sprzedaży nieustannie jest RX. Zbyt topowego SUV-a Lexusa sięgnęła w roku 2023 liczby na poziomie 2597 egzemplarzy. To dało modelowi drugą pozycję w segmencie E-SUV Premium.

Lexus odrabia straty. Depcze po piętach głównie Volvo

Sukces Lexusa jest mocno widoczny na polskim rynku. Jeszcze kilka lat temu japońska marka luksusowa była marginalnym graczem na tle takich firm, jak Audi, Mercedes czy BMW. Teraz stopniowo zaczyna je doganiać. O ile sprzedaż Mercedesa czy BMW w roku 2023 w stosunku do roku 2022 praktycznie nie drgnęła, o tyle Lexus praktycznie podwoił zbyt. Tyle że zanim dogoni niemieckich rywali, zaczął mocno deptać po piętach innemu konkurentowi. Tym jest Volvo.

Volvo sprzedało w roku 2023 12 542 auta. To o nieco ponad 2 tys. sztuk więcej od Lexusa. Jednocześnie marka zaliczyła wzrost sprzedaży na poziomie blisko 15 proc. W roku 2022 wynik Volvo była zatem niemalże identyczny, jak wynik Lexusa w roku 2023. W tym roku to między tymi dwiema markami szykuje się zatem zacięta walka o czwórkę w segmencie premium.