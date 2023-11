To już koniec. Ostatni egzemplarz sportowego coupe Audi TT zjechał z linii produkcyjnej w węgierskich zakładach w Gyor w połowie listopada. To koniec pewnej ery nie tylko w historii marki, ale także zakładu, który od 1998 r. zajmował się produkcją wersji TT Coupe i TT Roadster (łącznie powstało ponad 660 tys. egzemplarzy). Miejsce sportowego Audi zajmie Cupra Terramar. A to nie wszystko. Zakład przechodzi transformację w stronę elektromobilności, co oznacza produkcję napędów do platformy premium PPE i silników MEBeco.

REKLAMA

Zobacz wideo Gala The Best of Moto 2023

W przypadku sportowego coupe wszystko zaczęło się od nieoczekiwanego sukcesu, po którym szybko pojawiła się zaskakująca i bardzo wstydliwa wpadka. Oto początek historii Audi TT, czyli niezwykle popularnego małego sportowego coupe spod znaku czterech pierścieni. Zapewne mało kto pamięta, że za projekt konceptu Audi TT z 1995 r. odpowiadał Peter Schreyer, który później przeprowadził niebywałą stylistyczną rewolucję w koncernie Hyundai KIA. Koncept z 1995 spotkał się z tak przychylnym przyjęciem, że Niemcom nie pozostało nic innego jak błyskawicznie wdrożyć TT do produkcji (z pewnością pomogło techniczne pokrewieństwo z Golfem 4). Ta rozpoczęła się na Węgrzech już w 1998 r.

Koncept Audi TT z 1995 r. Audi. Materiały producenta

Niestety szybko okazało się, że pośpiech nie sprzyjał sportowemu coupe. Po serii poważnych wypadków (także ze skutkiem śmiertelnym) nowego modelu wprowadzono pierwsze kluczowe zmiany. Okazało się, że Audi TT cierpiało na problemy ze stabilnością przy większych autostradowych prędkościach. Stąd tylny spojler, seryjne ESP czy zmodyfikowane zawieszenie. Znamienne, że czarna seria nie pokrzyżowała planów Audi i nie zniechęciła klientów. Model doczekał się aż trzech generacji (druga pojawiła się z 2006 r., a trzecia w 2014 r.) i nawet udziału w dwóch kinowych hitach z serii Avengers i Spider-Man.

Audi TT RS. Produkcja w 2022 r. Audi. Materiały producenta

Co dalej z Audi TT? Przez kilka ostatnich lat produkcja modelu trzeciej generacji wyraźnie spadała (z 22 tys. w 2017 r. do ok. 8 tys. egzemplarzy w 2022 r.). Nie dziwi zatem, że po zakończeniu produkcji Audi nie zaprezentowało następcy. Według brytyjskich mediów władze koncernu rozważają powrót do koncepcji z 2014 r., gdy pokazano prototyp crossovera na bazie TT. Potencjalny następca byłby oczywiście elektrycznym samochodem, który zastąpiłby aż dwie pozycje w ofercie Audi. Wbrew pozorom to nie tylko TT, ale także Audi A5. Czas pokaże, czy brytyjskie rewelacje znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości.