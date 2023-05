27-letni maluch w cenie nowej Toyoty. Najtańszy klasyk już nie taki tani. Ceny zaskakują

Równe 80 tys. zł. Tyle oczekuje sprzedawca 27-letniego Fiata 126 Elegant z symbolicznym przebiegiem. Auto przejechało zaledwie 1139 km. Niewiele, nieprawdaż? Otwartą kwestią pozostaje czy znajdzie się chętny na zielonego malucha z ostatnich lat produkcji (produkcję auta zakończono we wrześniu 2000 r.). W tej cenie można mieć już nową Toyotę Yaris. Sęk w tym, że to jeszcze nie jest klasyk. Jeszcze.

W serwisach ogłoszeniowych nie brakuje tańszych maluchów. Egzemplarze reklamowane jako kolekcjonerskie oferowane są w cenie ok. 40-50 tys. zł. Wbrew pozorom nie wszystkie wyprodukowano w Polsce. Coraz więcej aut to maluchy sprowadzone z rynku włoskiego. Ładny włoski egzemplarz w rzadko spotykanym zielonym kolorze i welurową tapicerką wyceniono na 37 tys. zł. Tyle za samochód z 1973 r. z przebiegiem 60 tys. km.

Oddaj na złom albo sprzedaj

- Ceny maluchów sukcesywnie idą w górę i to mimo tego, że od lat ludzie oddają na złom najbardziej wysłużone egzemplarze. Na złomowiska zwykle trafiają egzemplarze po liftingu czy tzw. eleganty. W ręce miłośników trafiają zaś starsze roczniki. Maluchy chętnie kupują ludzie którzy pamiętają te auta ze swojego dzieciństwa. Samochód wiąże się z młodością i dobrymi wspomnieniami. Stał się modny i kultowy w Polsce. To także fajny sposób na spędzanie czasu z dzieckiem przy drobnych pracach w garażu czy weekendowych przejażdżkach - wyjaśnił Robert Brykała kierujący Muzeum Skarb Narodu - Maluch nie stanowi dużego obciążenia finansowego. Bez trudu można kupić egzemplarz w cenie ok 10 tys. zł. To zwykle równowartość 2-3 rat leasingu za nowe auto. Najwyższe ceny osiągają bosmale, czyli kabriolety. Powstało ich niewiele. Niecałe 500 sztuk. Ich wartość stale rośnie. Na drugim końcu skali są najbardziej wyeksploatowane młode egzemplarze (ok 1,5 tys. zł) -.

Władze Bielska-Białej zdecydowały się na zakup kolekcjonerskiego egzemplarza fiata 126p Paweł Sowa/UM

To może egzemplarz do remontu? W internecie łatwo znaleźć ogłoszenia dość wysłużonych aut, które wymagają interwencji mechanika. Właścicielem malucha można stać się już za nieco ponad tysiąc złotych. To jednak sztuki które powinny trafić do warsztatu zanim wyjadą na drogę.

Maluch z Polski? Nie tylko!

- Decydując się na samochód do odbudowy ciekawe są najstarsze egzemplarze. Auta z lat 70. przeznaczone do kompleksowego remontu kosztują zaledwie kilka tysięcy złotych. Kilka tysięcy złotych to niewiele. Ale pamiętajmy, że za remont trzeba zapłacić znacznie więcej. Jeszcze kilka lat temu kompleksowy remont samochodu kosztował ok 10 tys. zł a samo lakierowanie nadwozia ok 2 tys. zł.. Obecnie trzeba przygotować ok 30-40 tys. zł (koszt lakierowania wzrósł do 6-8 tys. zł). Ważne, że wciąż dostępne są części zamienne, co na rynku klasyków ma duże znaczenie - dodaje Robert Brykała.

Polski Fiat 126p fot. FSM

- Trudno przecenić niezłą dostępność części, co ułatwia remont malucha. Niestety jakość podzespołów zaczyna się pogarszać - wyjaśnia Piotr Burchard, redaktor naczelny Auto Świat Classic. - Moda na maluchy nie powinna dziwić. W 2023 r. będziemy świętować 50. urodziny samochodu, który zmotoryzował Polskę. To model, który zapisał się w polskiej historii i jest ceniony przede wszystkim nad Wisłą. W krajach zachodnich maluch nie jest tak postrzegany jak w Polsce. Znamienne, że to jeden z nielicznych klasyków, którego grupa fanów stale rośnie. Przybywa bowiem miłośników, którzy pamiętają Fiata 126p jeszcze z czasów swojego dzieciństwa i chętnie w niego inwestują. W końcu to jeden z najtańszych klasyków na rynku. I to klasyków tak tanich w eksploatacji - dodaje Burchard.

Najpiękniejsze i najlepiej utrzymane klasyki można podziwiać nie tylko w internecie. Na czerwiec 2023 r. zaplanowano zloty zabytkowych Fiatów 126p m.in. we Wrocławiu i w Warszawie. W końcu 50-te urodziny trzeba dobrze uczcić.