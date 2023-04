Droga ekspresowa S6 na Pomorzu. Pierwszy zarys trasy już widoczny

Na Pomorzu trwa odliczanie do zakończenia jednej z kluczowych inwestycji drogowych, czyli budowy drogi ekspresowej S6. Ta długo oczekiwana trasa ułatwi bowiem sprawne przemieszczanie się wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Połączy bowiem Trójmiasto, Lębork, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg i Szczecin. Docelowo ma mieć ponad 360 km i znacznie poprawić jazdę po województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Na S6 czekają i mieszkańcy, i turyści. Ekspresówka przebiega wzdłuż Bałtyku.

Budowę drogi podzielono na kilka odcinków pomiędzy Koszalinem a miejscowością Bożepole Wielkie. Wszystkie powinny być ukończone w 2025 r. Kierowcy mogą zatem liczyć na to, że pod koniec 2025 r. będzie można już skorzystać z drogi ekspresowej na całej długości pomiędzy Trójmiastem a Szczecinem.

Ekspresówką do Słupska

Jednym z budowanych odcinków drogi ekspresowej S6 jest fragment Sławno – Słupsk (umowę na budowę podpisano pod koniec 2022 r.). Zaawansowanie prac projektowych wynosi obecnie 51 proc. Zaawansowanie rzeczowe sięga zaś 13,6 proc. Na placu budowy trwa obecnie odhumusowanie i karczowanie. Drogowcy chwalą się, że po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej nadającej się do upraw rolnych (służy także m.in. do umocnienia skarp, rowów i rekultywacji przydrożnego terenu) można już zobaczyć pierwsze ślady przebiegu przyszłej drogi ekspresowej.

Po zakończeniu odhumusowania i projektowania wykonawcę czeka jeszcze procedura zatwierdzenia projektów wykonawczych. Dopiero wówczas na plac budowy mogą ruszyć wszystkie niezbędne maszyny budowlane.

Odcinek S6 Sławno – Słupsk jest jednym z tych, na który poczekamy najdłużej. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na drugą połowę października 2025 r.