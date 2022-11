Ostatnia umowa na S6 podpisana. Wiemy kiedy pojedziemy 300-kilometrową trasą?

Aktualnie trwa realizacja łącznie dziesięciu odcinków S6 w województwie pomorskim i dwóch w województwie zachodnio-pomorskim. Trwają też prace na obwodnicy Koszalina, a 30 września tego roku została zawarta umowa dla odcinka Koszalin - Sławno. Do tej pory brakowało jedynie wykonawcy na docinek Sławno - Słupsk.

Umowa jednak została właśnie dopięta. Niespełna 23-kilometrowy odcinek wykona firma Stecol, a wartość kontraktu to 701,6 mln zł. Wykonawca ma przygotować projekt wykonawczy oraz zrealizować prace budowlane do października 2025 roku.

Droga ekspresowa S6 Słupno-Słupsk GDDKiA

Odcinek Sławno - Słupsk

Odcinek o długości 22,9 km omija Sławno częściowo od strony południowej i biegnie do znajdującego się już w województwie pomorskim Słupska. W ramach tego zadania oprócz trasy głównej powstaną cztery węzły drogowe (Sławno, Warszkowo, Września i Sycewice) oraz infrastruktura towarzysząca. W planach jest m.in przebudowa dróg krzyżujących się z nową „eską", budowa dróg dojazdowych, a także awaryjnych wjazdów czy przejazdów.

Postępy na budowie trasy S6 Szczecin - Gdańsk

Zarówno ostatnie, jak również najbliższe lata to czas intensywnej realizacji drogi ekspresowej S6 między Szczecinem a Gdańskiem. Od 2019 roku można już korzystać z blisko 130 km nowej drogi ekspresowej. Od lipca ubiegłego roku prowadzone są roboty związane z dokończeniem obwodnicy Koszalina i Sianowa. Od 2018 roku trwa realizacja ponad 40 km S6 od Bożegopola Wielkiego do Obwodnicy Trójmiasta - „Trasą Kaszubską" powinniśmy pojechać do końca tego roku.

Umowy na realizację pozostałych odcinków S6 w województwie pomorskim, łącznie z obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej, zostały podpisane w ubiegłym roku. Zakończenie realizacji tych fragmentów planowane jest w 2025 roku. Również w 2025 roku zaplanowane jest zakończenie realizacji dwóch ostatnich odcinków S6 w województwie zachodniopomorskim Koszalin - Sławno i Sławno - Słupsk. Wówczas powinna zacząć funkcjonować całość ekspresowego połączenia Szczecina z Gdańskiem wzdłuż wybrzeża bałtyckiego.