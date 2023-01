Ważny fragment drogi S6 dostał zielone światło. Szybciej z Gdańska do Szczecina

Droga ekspresowa S6 łącząca Leśnice koło Lęborka z Bożympolem Wielkim będzie dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z pasem awaryjnego postoju. Inwestor zaplanował na 22-kilometrowym odcinku budowę węzłów: Lębork Południe, Lębork Wschód, Łęczyce, a węzeł Bożepole Wielkie zostanie rozbudowany.

Droga ekspresowa skróci o połowę czas przejazdu pomiędzy punktami, a do tego bezpieczeństwo i komfort jazdy ulegnie poprawie. Nowa droga poprawi przejazd przez wybrzeże - od Gdańska do Szczecina. Docelowo kierowcy skorzystają z 300-kilometrowej drogi ekspresowej S6 już w 2025 roku.

Przedstawiciele GDDKiA podkreślają jednogłośnie, że budowa drogi ekspresowej S6 jest najważniejszą inwestycją drogową ostatnich lat na Pomorzu.

Wykonawcą projektu jest firma Budimex, która podpisała umowę w wysokości 960 mln na realizację tej inwestycji - od projektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Jak wynika z planów GDDKiA, pierwsze samochody pojawią się na tym odcinku w 2025 roku.

Droga S6 dostała ZRID. Ruszy procedura odszkodowawcza

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że zostaną określone granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i rozpocznie się procedura odszkodowawcza za przejmowanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania poprowadzi wojewoda pomorski. Niezależni biegli powołani przez wojewodę oszacują wartość nieruchomości. Na tej podstawie będzie można wydać decyzję odszkodowawczą, GDDKiA będzie wypłacać należne sumy za przejęte nieruchomości.

Budowę drogi ekspresowej S6 podzielono na kilka etapów

Inwestycję podzielono na kilka etapów. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytkowania trzy odcinki drogi ekspresowej S6 Bożepole Wielkie - Gdynia o łącznej długości ok. 42 km.

Pozostałe zadania na drodze S6 pomiędzy Gdynią a Słupskiej to budowa 11-kilometrowego odcinka od węzła Leśnice do węzła Skórowo. Wartość tej inwestycji to prawie 450 mln zł. W kolejnym etapie przewidziano 13-kilometrowy odcinek od węzła Skórowo do węzła Bobrowniki. Ten odcinek pochłonie ponad 413 mln zł.

Otwarto Trasę Kaszubską, na którą rząd wyłożył ponad 2 mld złotych

Dopiero po zrealizowaniu powyższych inwestycji, powstanie odcinek od węzła Bobrowniki do końca obwodnicy Słupska. Kolejne 16 kilometrów drogi będzie kosztować ponad 725 mln zł. Na koniec zostanie już tylko budowa drugiej jezdni obwodnicy Słupska o długości ponad 9,5 km. Ta inwestycja kosztuje ponad 196 mln zł.

Na budowę powyższych odcinków nie wydano jeszcze decyzji ZRID. Przedstawiciele dyrekcji zapewniają, że decyzje zapadną jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Budowa drogi ekspresowej S6 od Bożegopola Wielkiego do Słupska będzie kosztować ponad 2,7 mld zł.