Znak D-43 zmienia zasady kontroli policyjnej. Część policjantów traci uprawnienia

Kontrola drogowa - kiedy

Kontrole policyjne regulowane są przez najważniejszą ustawę w polskim prawie dla kierowców, czyli ustawę z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Tam w artykule 129. czytamy, że podstawę do zatrzymania pojazdu i przeprowadzenia kontroli stanowi: "czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do: 1) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu".

Kontrola policyjna - kiedy policjant może zatrzymać kierowcę

Przykładowe powody kontroli mogą być więc przeróżne:

podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez kierującego pojazdem,

podejrzenie, że pojazd pochodzi z przestępstwa (jest kradziony) lub w pojeździe znajdują się osoby, które popełniły przestępstwo,

uzasadnione podejrzenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu (np. zły stan techniczny lub kierowca pod wpływem alkoholu),

wykonywanie czynności służbowych na miejscu zdarzenia drogowego,

zgłoszenie interwencji przez obywateli,

zachowanie kierującego pojazdem.

Ale mogą być też dużo mniej konkretne. Czasem służby zatrzymują kierowców podczas rutynowych akcji np. z okazji długich weekendów albo trzeźwych poranków. Tak naprawdę policjant może nas zatrzymać bez wyraźnego powodu. Czy powinniśmy się irytować? Raczej nie. Zwykle rutynowe kontrole trwają chwile, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze. Jeśli nie złamaliście przepisów, to nie ma się czym martwić.

Kontrola policyjna - czy każdy policjant może zatrzymać kierowcę?

Umundurowany policjant może zatrzymać pojazd zarówno w mieście, jak i poza miastem, zarówno w dzień, jak i w nocy oraz zarówno stojąc przy drodze, jak i z radiowozu. Co więcej, radiowóz może być równie dobrze nieoznakowany. Przepisy odnoszą się bowiem do munduru, a nie znakowania pojazdu.

Przepisy nie odnoszą się również do większych ograniczeń w kwestii samego sposobu zatrzymania pojazdu. Umundurowany policjant może wydać polecenie do zatrzymania machając ręką, tarczą, tarczą ze światłem czerwonym lub latarką ze światłem czerwonym. Co po zatrzymaniu? Funkcjonariusz w mundurze powinien się przedstawić – podać imię i nazwisko oraz stopień służbowy, wskazać nazwę jednostki, dla której pracuje oraz podstawę prawną zatrzymania.

Znak D-43 zmienia ważną rzecz. Za nim kierowcę zatrzymać może tylko policjant w mundurze

Drugi z przypadków zakłada scenariusz, w którym przy drodze pojawia się policjant bez munduru. Strój cywilny sprawia, że funkcjonariusz nadal może legitymować uczestników ruchu, ale otrzymuje taką możliwość wyłącznie w terenie zabudowanym. Za znakiem D-43 (informującym o końcu terenu zabudowanego) kierowca nie musi się zatrzymywać na widok nieumundurowanego policjanta.

Co robić, jeśli i tak zostaniecie zatrzymani przez nieumundurowanego policjanta za znakiem D-43? Najlepiej zadzwonić od razu pod numer 112 i upewnić się, że to prawdziwy funkcjonariusz. Możliwe, że policja prowadzi jakąś akcję i to dlatego doszło do zatrzymania mimo braku munduru.

Jednak może to być przecież oszust lub złodziej, który będzie chciał wykorzystać naiwność kierującego, który przestraszy się kogutów i legitymacji. Rozmowa z operatorem da wam pewność, że wszystko jest w porządku, a w razie próby przestępstwa - wystraszy oszusta.

Jak policjant bez munduru powinien się zachować w sytuacji, w której zatrzyma auto w terenie zabudowanym? Identycznie jak w przypadku policjanta w mundurze, musi podać imię, nazwisko, stopień służbowy i nazwę jednostki, w której jest zatrudniony. W tym przypadku ma obowiązek również pokazać legitymację służbową (bez żądania kierowcy) i nadal musi to zrobić w taki sposób, aby kierujący mógł nie tylko przeczytać dane, ale i je zapisać.

