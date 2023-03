Każdy kierowca musi wymienić prawo jazdy. Kto w 2023 r.? Mandat nawet 1500 zł

Polskich kierowców zawsze rozpala obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy, ale spokojnie! Wielka akcja ruszy dopiero za pięć lat, więc możecie spać spokojnie. Jeśli nic nie będziecie zmieniać w swoich uprawnieniach, to bezterminowe prawko będzie jak najbardziej ważne i aktualne. Co inne reszta kierowców. Jako że w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy (a i wcześniej wiele osób dostawało terminowe), to co roku jest spora grupa kierowców, którzy muszą udać się do urzędu.

Prawo jazdy - mandat w 2023 r.

Kierowca ma szereg obowiązków. Chodzi nie tylko o stosowanie się do przepisów w czasie jazdy samochodem. Kluczowe jest także regularne wymienianie prawa jazdy. I wymiana nie jest procedurą, którą można bezkarnie bagatelizować. Kierujący z nieważnym prawem jazdy będzie bowiem traktowany w czasie kontroli drogowej jak osoba, która uprawnień nigdy nie zrobiła. To oznacza naprawdę poważne konsekwencje.

Nieważne prawo jazdy sprawia, że kierowca dostanie co najmniej 1500 zł grzywny. Co najmniej, co oznacza, że w przypadku postępowania mandatowego kara może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł. W sądzie maksimum to 30 tys. zł. Poza tym obligatoryjny jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W zakresie kary, konsekwencje jazdy z nieważnym prawem jazdy nie zmieniły się w roku 2023.

Wymiana prawa jazdy 2023 - kiedy, kto

Kara jest naprawdę surowa. Jak jej uniknąć? Kierujący powinien wiedzieć, kiedy wymiana prawa jazdy jest konieczna. Katalog takich przypadków również pozostanie bez zmian w roku 2023. Kierujący powinien zatem wiedzieć, że:

prawo jazdy terminowe należy wymienić na nowe przed minięciem daty ważności określonej w rubryce 12. umieszczonej na odwrocie zaraz obok kategorii praw jazdy. Data ważności dokumentu pokrywa się z datą ważności zaświadczenia lekarskiego.

prawo jazdy bezterminowe, choć jest bezterminowe, niedługo przestanie obowiązywać. Jego wymiana na dokument terminowy została zaplanowana na lata 2028 – 2033.

Wymiana prawa jazdy - cena, koszt

Za wydanie nowego dokumentu w wydziale komunikacji trzeba zapłacić dokładnie sto złotych. Zmiany w roku 2023? Koniec opłaty ewidencyjnej. Dodatkowo na samej opłacie urzędowej koszty się nie kończą. Bo kierujący zanim pojawi się w referacie komunikacji, musi zapłacić za jeszcze dwie rzeczy. Mowa o:

wykonaniu zdjęć – to kosztuje przeciętnie 30 zł.

odbyciu wizyty u lekarza orzecznika, który przedłuży ważność zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Badanie ma ustawowo określoną cenę i kosztuje 200 zł. Jest obowiązkowe tylko w przypadku terminowych praw jazdy.

W sumie zatem wymiana terminowego prawa jazdy będzie kosztować 330 zł. W przypadku bezterminowego koszt to 130 zł.

Wymiana prawa jazdy 2023. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Na koniec przygotowaliśmy jeszcze dwa pytania, które mogą zadać kierujący wymieniający prawo jazdy. Ich brzmienie wraz z odpowiedzią podajemy poniżej.