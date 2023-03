Policjant da kierowcom "po łapkach" - 500 zł i aż 12 punktów. Rusza nowa akcja

Nawet co czwarty wypadek drogowy w Polsce powodują kierowcy używający telefonu w trakcie jazdy. Tak wynika z analiz prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego. Twórcy ostrzegacza drogowego Yanosik powołują się nie tylko na badania prowadzone przez ITS. Przywołują także inne statystyki.

Odlicz do pięciu

Okazuje się, że nawet 10 proc. czasu za kierownicą spędza się na tzw. drugorzędnych zadaniach. Do nich zaliczono korzystanie z telefonu, czyli m.in. pisanie wiadomości czy prowadzenie rozmów głosowych. W trakcie rozmowy uwaga kierowcy jest rozpraszana średnio raz na 5 sekund. Według autorów raportu tyle wystarczy, by sześciokrotnie zwiększyć prawdopodobieństwo wypadku.

"Telefonowanie w trakcie prowadzenia pojazdu powoduje odwrócenie wzroku od drogi, dłuższy czas reakcji, zwężenie pola widzenia, a także ryzyko opóźnienia konieczności hamowania. W konsekwencji może doprowadzić do wypadku" – wyjaśnia Małgorzata Dąbrowska z Yanosika.

Dotkliwy mandat i punkty karne

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji ostrzega: "Mandat karny i naliczone punkty są dotkliwe dla kierujących, ale najgorsze jest spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza przyczynienie się do wypadku, w którym ktoś ginie albo odnosi obrażenia i to tylko dlatego, że kierowca patrzył w wyświetlacz telefonu. Należy pamiętać, że telefon zajmuje nie tylko ręce kierowcy, ale przede wszystkim ogranicza świadomość i w znaczący sposób wpływa na percepcję, a wtedy łatwo może dojść do tragedii".

Dzięki współpracy Yanosika z policją już od 22 marca startuje ogólnopolska akcja „Łapki na kierownicę". Do końca miesiąca dostępny będzie specjalny quiz z pytaniami opracowanymi przez funkcjonariuszy Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W informacji prasowej czytamy – "Celem akcji jest uświadomienie polskich kierowców, jakie zagrożenia niesie za sobą używanie telefonu komórkowego, trzymanego w ręku, w czasie prowadzenia pojazdu".

Małgorzata Dąbrowska z Yanosika wyjaśnia: "W ramach akcji »Łapki na kierownicę« wszyscy użytkownicy Yanosika będą mogli wziąć udział w specjalnym quizie, który zostanie udostępniony w naszej aplikacji i zdobyć dedykowany certyfikat za 100 proc. wiedzę na temat zagrożeń, które może powodować używanie telefonu podczas prowadzenia samochodu".