Przegląd techniczny - czekają nas zmiany. ITS: "Nowe praktyki"

Badanie techniczne samochodu to coś, co musimy wykonać w założonym terminie. Jeśli zostaniemy zatrzymani do rutynowej kontroli policyjnej i okaże się, że nie mamy ważnego "przeglądu", może się to skończyć utratą dowodu rejestracyjnego.

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego (ITS) i Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) przygotowało „wykaz dobrych praktyk”. Mają one dbać o bezpieczeństwo zarówno diagnosty jak i kierowcy, który przybył na badanie techniczne. Pozwala to ograniczyć sytuacje zagrożenia zdrowia, w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, diagnostów, a także posiadaczy i właścicieli pojazdów.

Eksperci zalecają, aby podczas badań technicznych pojazdów:

ograniczyć do minimum kontakt użytkownika pojazdu z diagnostą,

użytkownik pojazdu powinien w nim pozostać i wykonywać polecenia diagnosty związane z wykonywaniem badania,

opłaty za badania techniczne były wnoszone w formie bezgotówkowej,

klienci oczekiwali na badanie techniczne w swoim pojeździe.

Stosując się do tych wskazówek dbamy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Warto o tym pamiętać, jeśli zbliża się termin wykonania badania technicznego naszego pojazdu.

