Marian Banaś chce kupić 17 samochodów dla NIK-u. "Fakt": łączny koszt nawet 2,5 mln zł

To zdecydowanie nie jest dobry czas na zakup nowego samochodu. Aut w salonach brakuje, a na odbiór wymarzonego pojazdu trzeba czekać czasem nawet i 1,5 roku. Wszystko z powodu kryzysu i przerwanych łańcuchów dostaw. Niewielka podaż powoduje też oczywiście wzrost cen samochodów (również używanych).

NIK kupi 17 samochodów. 6 lepszych, 10 gorszych i 1 elektryczny

Jak podaje "Fakt", który dotarł do dokumentów przetargowych, Najwyższa Izba Kontroli chce kupić nowe pojazdy, które będą służyły pracownikom tego organu jako samochody służbowe. Jak twierdzi Łukasz Pawelski, rzecznik NIK, obecna flota składa się "w znaczącej części z aut przestarzałych technologicznie i mocno wyeksploatowanych". Zdaniem rzecznika, pojazdy te "nie odpowiadają aktualnym standardom w zakresie bezpieczeństwa jak i ochrony środowiska".

Jak wyliczył, 40 proc. wszystkich pojazdów NIK ma przynajmniej 10 lat. Co więcej, cztery samochody służbowe są obecnie "w stanie likwidacji", bo ich naprawy generują zbyt wysokie koszty, w stosunku do ich wartości (od 11 970 do 23 750 zł).

Dlatego właśnie NIK stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozpisanie przetargu na nowe auta. Łącznie samochodów ma być 17, a większa część z nich (10 sztuk) to pojazdy klasy kompaktowej - autosegmentu C. Poza tym sześć kolejnych auta z pogranicza klasy średniej i wyższej (segmentów D i E), a jeden (nie wiadomo, z którego segmentu) to pojazd elektryczny.

Gazeta ustaliła, że warunki przetargu są precyzyjnie określone i spełniają je (dla modeli z segmentu D/E) m.in. modele Mercedesa, Audi, BMW i Kia czy chociażby Skoda Superb w wersji 4x4. W przypadku samochodów z segmentu C wybór będzie zapewne nieco większy. Łączny koszt zamówienia powinien zamknąć się w kwocie od 2,2 do 2,5 mln zł.

Jak dodaje rzecznik NIK w rozmowie z "Faktem", NIK samochody te "to narzędzie pracy, które często jest wykorzystywane w związku z realizowanymi kontrolami oraz celem ich przeprowadzenia" i są one potrzebne do "prawidłowego funkcjonowania" NIK-u. Klasy aut wytypowano z kolei "w zależności od potrzeb".

