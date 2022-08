Dziwny znak na niemieckich autostradach. Nie zgadniesz, o co w nim chodzi

Na niemieckich drogach funkcjonuje około 500 znaków drogowych, które regulują ruch na wszystkich rodzajach dróg. Niedawno niemieckie władze zdecydowały się o wprowadzeniu kolejnych oznaczeń. Nowe czarno-białe znaki można spotkać na autostradzie A9 w Bawarii między węzłem Pfaffenhofen a Holledau. Oprócz tego miejsca występują także na A93 w okolicach miasta Regensburg przy zjeździe na Wolnznach.

Nowe znaki na autostradach

Nowe znaki wyglądają bardzo intrygująco. Na białym okręgu znajduje się mniejszy, czarny. W środku widnieje biały kwadrat, na których nachodzą od góry i dołu dwie ćwiartki białego koła. Oznaczenia wyglądem przypominają trochę klepsydrę.

Na szczęście kierowcy nie muszą zbytnio zwracać uwagi na nowe oznaczenia, ponieważ dotyczą wyłącznie pojazdów autonomicznych. Są to symbole orientacyjne dla tego typu pojazdów. Niemieckie media informują, że znaki mają umożliwić pojazdom autonomicznym dokładne określenie ich położenia.

Niemieckie czarno-białe "klepsydry" wywołują małe zamieszanie, a kierowcy chętnie szukają w internetowych wyszukiwarkach, co oznaczają. Dla nas, ludzkich kierowców, to tylko ciekawostka. Można je porównać do polskich żółtych znaków W z czołgami, które akurat dotyczą tylko kierowców pojazdów wojskowych.

Znaki "W" są bardzo rzadkie. Co oznaczają czarne symbole na żółtym tle?

Nowe znaki w Niemczech w przemyślanym miejscu

Lokalizacja nowych znaków nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie na tych odcinkach niemieckich autostrad są regularnie testowane pojazdy autonomiczne. Powodem jest jego topografia: kręte odcinki dróg, proste odcinki, wzniesienia i wielopasmowe odcinki – jednym słowem wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia badań. Warto mieć również na uwadze, że nieopodal znajdują się centrale marek BMW i Audi.

Oprócz tego Niemieckie Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu wprowadziło jakiś czas temu pilotażowy projekt „Digital Test Field Autobahn", który jest realizowany w tamtych okolicach. Producenci pojazdów, firmy telekomunikacyjne oraz firmy IT współpracują nad projektem, który pozwala przetestować komunikację cyfrową pomiędzy drogą a samochodem.