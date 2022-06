Znaki "W" są bardzo rzadkie. Co oznaczają czarne symbole na żółtym tle?

Porady w zakresie przepisów i znaczenia znaków drogowych publikujemy również w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy mogą napotkać przy drodze okrągłe znaki koloru żółtego przedstawiające wizerunek czołgu i zestaw mało zrozumiałych liczb. I choć na pierwszy rzut oka mogą one wyglądać dość niepokojąco, nie ma się co przejmować. To znaki drogowe ujęte w oficjalnym wykazie, które mają oznaczenia liczone od W-1 do W-7. Skoro ujęte są w oficjalnym wykazie czemu część kierowców ich nie zna? Bo nie dotyczą ich, a osób siedzących za kierownicą pojazdów wojskowych.

O czym informują żółte znaki z czołgami?

Znaki z serii W mają charakter czysto informacyjny. Za ich sprawą kolumna pojazdów wojskowych lub kierowca ciężarówki przewożącej np. czołgi wiedział czy jego pojazd zmieści się na moście czy pod wiaduktem. Znaki od W-1 do W-7 mówią bowiem o tym:

jaka jest dopuszczalna masa całkowita pojazdu, który ma zezwolenie na jazdę daną drogą (DMC wyrażone w skali MLC, czyli Military Load Classification),

jaka jest szerokość napotkanych na trasie mostów czy szerokość i wysokość tuneli.

Znaki z serii W. Gdzie można je spotkać?

Gdzie można spotkać żółte znaki z czołgami? Pojawiają się głównie w pobliżu lokalizacji baz wojskowych. Poza tym bywają stawiane okresowo na terenach, na których planowane są np. międzynarodowe lub krajowe ćwiczenia wojskowe.

Żółte znaki dotyczą pojazdów wojskowych. Ale nie tylko...

Żółte znaki z czołgami tak naprawdę nie dotyczą kierujących samochodami osobowymi. Ale czy to oznacza, że mogą oni w stu procentach zignorować te tablice? Nie do końca. I decydują o tym aż dwa czynniki. Po pierwsze znaki informują o tym, że np. zza zakrętu może wyjechać kolumna pojazdów wojskowych. Warto zatem wzmóc ostrożność i być może nawet zredukować prędkość.

Po drugie warto w tym punkcie przypomnieć o tym kiedy można wyprzedzać pojazdy wojskowe. A więc tak naprawdę to... zawsze. Warto jedynie pamiętać o stosowaniu się do przepisów dotyczących zakazów wyprzedania, linii na drodze czy prędkości. Poza tym kluczowy jest to, aby np. kolumnę pojazdów wojskowych wyprzedzać tylko w całości. Nie można wjeżdżać między poszczególne pojazdy.

Kolumna pojazdów wojskowych, czyli tak właściwie to co? Pierwszy i ostatni pojazd muszą zostać wyposażone w tablicę w kolorze pomarańczowym. Pojazdy po stronie kierowcy mogą posiadać niebieskie chorągiewki - zielony kolor obowiązuje ostatnie z aut. Do tego ciężarówki mają prawo poruszać się na światłach błyskowych.