Audi, czyli po prostu słuchaj. Twórca musiał przetłumaczyć swoje nazwisko na łacinę

W roku 1903 odszedł od Benza zakładając własną fabrykę "August Horch & Co".

REKLAMA

Jednakże nie dane mu było spokojnie pracować nad konstrukcjami samochodów. Wspólnicy, będący w zasadzie sponsorami przedsięwzięcia, mieli coraz większe zastrzeżenia i w efekcie doszło do rozpadu spółki. August odszedł z firmy w roku 1909 i jeszcze w tym samym roku założył kolejną firmę pod identyczną nazwą Horch. Więcej tekstów o zagmatwanej historii motoryzacji znajdziesz na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo "3 tysiące kilometrów elektrykiem do raju elektryków". Podróż Audi Q4 Sportback e-tron z Warszawy do Norwegii

Ponieważ obydwie firmy działały w Zwikau, dotychczasowi wspólnicy obawiając się groźnego konkurenta, oddali sprawę do sądu o używanie istniejącej nazwy handlowej. August Horch był zdania, że nikt nie może zabronić mu używania swojego nazwiska do celów reklamowych i handlowych. Sąd nie przyznał mu jednak racji i nakazał zmianę nazwy.

August przetłumaczył wówczas swoje nazwisko na łacinę i zaczął się nim posługiwać jako znakiem handlowym. Ponieważ Horch oznacza po niemiecku "słuchaj", odpowiednikiem łacińskim było AUDI.

Quattro to nie są tanie perfumy. Historia słynnego napędu Audi

Pierwszym modelem noszącym nazwę Audi był pojazd wyprodukowany w roku 1912. Pierwszy samochód to także pierwszy sukces. Model ten był bowiem zwycięzcą prestiżowego wyścigu alpejskiego, co było nobilitacją i potwierdzeniem najwyższej jakości. Model Audi Alpensiger (czyli alpejski zwycięzca) wyposażono w czterocylindrowy silnik o pojemności 5500 ccm, który rozwijał moc maksymalną 45 KM. Zapewniało to rozwinięcie prędkości ponad 100 km/h.

Podczas Salonu Berlińskiego w roku 1921 zakłady Audi pokazały pojazd który wzbudził bardzo wiele emocji. "Typ K" -jak nazwano ten model- posiadał kierownicę po lewej stronie. W tamtym czasie samochody budowano zaś wyłącznie z kierownicą umieszczoną centralnie, lub po stronie prawej.

Horch 830 BL,1938; DKW3=6F91, 1953; NSU Prinz 30, 1959; Wanderer W25K, 1937; Audi Front 225, 1936 (left to right). fot. Audi

Tak więc, zapomniany dzisiaj, August Horch jest nie tylko twórcą firmy i marki Horch, ale także marki Audi. Paradoksem historii jest fakt, że obydwie firmy Audi i Horch (dokładnie cztery razem z DKW, Wanderer) połączono w roku 1932 w jedną spółkę Auto Union. Wtedy też znakiem firmowym stały się cztery splecione pierścienie symbolizujące cztery marki.

W roku 1965 koncern Volkswagen AG kupił tę spółkę i zmieniono nazwę na Audi Auto Union AG. Tak zaczęła się era Audi, które dzisiaj jest pionierem wielu technologii, a jego sloganem jest „Vorsprung durch Technik" czyli przewaga dzięki technice.

Ciekawostki Moto.pl: szpitalna dokładność Audi, czyli nadwozie badane z dokładnością włosa