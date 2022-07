Tak świętowano w Polsce 50 lat BMW M. Zobacz imprezę na zdjęciach

BMW M GmbH to marka, której korzenie sięgają sportów motorowych (pierwotna nazwa to BMW Motorsport GmbH). Oddział zajmujący się budową samochodów sportowych od 1972 roku oferuje entuzjastom motoryzacji doświadczenia, które przyśpieszają bicie serca i dają czystą radość z jazdy.

REKLAMA

Obchody 50-lecia budowy emocjonujących samochodów BMW z plakietką "M", doczekały hucznej imprezy zorganizowanej w Polsce. To wyjątkowe wydarzenie wymagało szczególnej oprawy i dobrej lokalizacji, dlatego festiwal odbył się na torze Silesia Ring.

Opinie Moto.pl: BMW M3 Competition M xDrive zadowoli żonę. Zmieści się nie tylko wózek

Obiekt w Kamieniu Śląskim to najnowocześniejszy w Polsce, pełnowymiarowy tor wyścigowy, który wyróżnia się nowoczesną infrastrukturą i doskonałą lokalizacją (tor jest położony 30 km od Opola, 8 km od autostrady A4). Optymalne parametry i pułapki żwirowe zapewniają bezpieczeństwo nawet podczas ekstremalnej jazdy.

BMW M Festival - 50 lat BMW M Fot. Dominik Kalamus

Dwie polskie premiery

Podczas BMW M Festival organizator zadbał o polską premierę BMW M3 Touring. W całej historii sportowego modelu M3 nadwozia kombi nigdy wcześniej nie było. W ten sposób praktyczny Touring dołączył do limuzyny (M3) oraz coupe i kabrioletu (od kilku lat jako M4). Szczegółowo o tej premierze można przeczytaj tutaj - KLIKNIJ.

Z okazji święta pierwszych pięciu dekad istnienia BMW M, producent sportowych aut z Bawarii opracował wyjątkowe BMW M4 CSL. Pojazd ten również zaprezentowano na imprezie w Kamieniu Śląskim. Ściśle limitowany do 1000 egzemplarzy model, to obecnie najszybsze seryjnie produkowane BMW w historii. Coupe legitymujące się mocą 550 KM przekazywaną wyłącznie na tylne koła, okrążyło tor Nurburgring w czasie 7:20,207. Więcej o tym aucie do przeczytania tutaj - KLIKNIJ.

BMW M Festival - 50 lat BMW M Fot. Dominik Kalamus