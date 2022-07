BMW M3 Touring wygląda obłędnie. Polska premiera sportowego kombi na BMW M Festival

BMW M GmbH to marka, której korzenie sięgają sportów motorowych. Od 1972 roku oferuje entuzjastom motoryzacji doświadczenia, które przyśpieszają bicie serca i dają czystą radość z jazdy. Kultowe BMW M3, które ewoluowało przed kilka dekad, doczekało się czwartego wariantu karoserii, jakiego nigdy wcześniej w ofercie nie było. Do limuzyny (M3) oraz coupe i kabrioletu (od kilku lat jako M4) dołącza wariant kombi (M3 Touring). To auto ma legitymować się praktycznością w codziennej eksploatacji i świetnie sprawdzać się podczas długich tras.

Kilka tygodni po światowej premierze M3 Touring, drapieżne kombi zostało zaprezentowane w Kamieniu Śląskim na torze Silesia Ring. Pokaz tego samochodu odbył się dokładnie w sobotę 16 lipca 2022 r. podczas imprezy BMW M Festival, na której społeczność fanów i właścicieli pojazdów BMW M świętowała 50-lecie marki BMW M GmbH.

Bojowy wygląd

Wygląd zewnętrzny jest ekstrawagancki i przykuwa wzrok. Model ten występuje wyłącznie w wariancie Competition, a to oznacza zastosowanie na karoserii szeregu elementów stylistycznych doprowadzających powietrze i zapewniających balans aerodynamiczny. Auto wyróżnia charakterystyczna, pionowa atrapa chłodnicy, duże wloty powietrza w zderzaku, potężne nadkola i szerokie progi, które wraz z przednim i tylnym zderzakiem tworzą pas okalający cały pojazd. Skrzela M w przednich błotnikach oraz dwie pary końcówek rur wydechowych wyprowadzonych pod tylnym zderzakiem to kolejne elementy dodające charakteru.

Niezależnie od wybranego koloru karoserii dach BMW M3 Touring jest standardowo wykończony w błyszczącym kolorze czarnym. W tym samym kolorze lakierowane są również standardowe relingi dachowe, a także charakterystyczna dla tego modelu lotka na spojlerze dachowym. Opcjonalnie dach może być pomalowany w kolorze karoserii, a uzupełnienie designu stanowi pakiet karbonowych elementów zewnętrznych M. W wyposażeniu standardowym znajdują się kute obręcze kół M ze stopów lekkich w rozmiarze 19 cali z przodu i 20 cali z tyłu, które opcjonalnie można wyposażyć w opony torowe. Obręcze lakierowane na złoty kolor stanowią świetny kontrast dla matowego czarnego lakieru.

Wysokoobrotowy silnik rzędowy

Competition w nazwie oznacza pracujący pod maską 6-cylindrowy silnik rzędowy M TwinPower Turbo o mocy 510 KM i maksymalny moment obrotowy 650 Nm. Silnik o pojemności 3.0 l oferuje typowy dla M wysokoobrotowy charakter i liniowe oddawanie mocy, które utrzymuje się aż po wysokie obroty. Układ wydechowy M z elektrycznie sterowanymi klapami wzbogaca wrażenia z jazdy o niezwykle emocjonujące brzmienie.

Silnik przekazuje napęd za pośrednictwem 8-stopniowej skrzyni M Steptronic z Drivelogic, która oferuje trzy programy zmiany biegów i może być obsługiwana za pomocą łopatek przy kierownicy. Moc przenoszona jest na drogę poprzez napęd na wszystkie koła M xDrive oraz aktywny mechanizm różnicowy M na tylnej osi. Adaptacyjny rozdział momentu obrotowego na wszystkie cztery koła optymalizuje trakcję, zwinność i stabilność jazdy. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 3,6 s, a sprint od 0 do 200 km/h trwa 12,9 s. Z opcjonalnym pakietem M Driver możliwe jest podniesienie ograniczonej elektroniczne prędkości maksymalnej z 250 do 280 km/h.

Tryby napędu oraz jazdy

W menu ustawień kierowca oprócz podstawowego trybu 4WD ma do wyboru tryb 4WD Sport z jeszcze większym przeniesieniem napędu na tylne koła. Po wyłączeniu układu DSC (Dynamic Stability Control) dostępny jest również tryb 2WD – napęd tylko na tylne koła. Do wyboru są ustawienia ROAD, SPORT i TRACK.

Układ kontroli stabilności jazdy DSC ma funkcję ograniczania poślizgu kół zintegrowaną ze sterownikiem silnika. Oprócz trybu M Dynamic Mode dostępna jest standardowo również kontrola trakcji M. W trybie 2WD napędu M xDrive kierowca może zmieniać progi interwencji systemu ograniczającego poślizg kół w dziesięciu poziomach, aby ostrożnie zbliżyć się do fizycznego limitu podczas dynamicznego pokonywania zakrętów na torze wyścigowym.

Adaptacyjny układ jezdny M

Producent informuje, że BMW M3 Touring zapewnia idealną równowagę między sportowymi osiągami a maksymalnym komfortem jazdy na co dzień i na długich trasach. Duża sztywność karoserii i punktów mocowania zawieszenia przekłada się na zwinność, dynamikę i precyzję prowadzenia. Sprzyja temu również zastosowane w tym modelu usztywnienie pod podłogą i w przestrzeni bagażowej.

Standardowe wyposażenie BMW M3 Touring obejmuje adaptacyjny układ jezdny M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami oraz układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu. Zintegrowany układ hamulcowy umożliwia dwie charakterystyki twardości pedału hamulca. Alternatywą dla standardowego pływającego układu hamulcowego M są opcjonalne hamulce węglowo-ceramiczne M.

Zakrzywiony ekran we wnętrzu

Zupełna nowością jest zakrzywiony wyświetlacz oferowany już w standardowym wyposażeniu auta. Zastosowany iDrive bazuje na systemie operacyjnym BMW 8. W pełni cyfrowy zestaw ekranów obejmuje wyświetlacz informacyjny o przekątnej 12,3 cala za kierownicą oraz wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala umieszczone pod wspólną szklaną powierzchnią wygiętą w stronę kierowcy. Wyświetlacz informacyjny za kierownicą pokazuje wszystkie informacje istotne podczas prowadzenia pojazdu w nowoczesnej formie graficznej i w stylu charakterystycznym dla M. Na ekranie głównym wyświetlacza kontrolnego można wyświetlać widżety M zawierające informacje o ustawieniach pojazdu i stanie opon. Opcjonalnie oferowany jest wyświetlacz BMW Head-Up ze wskazaniami typowymi dla M.

Standardowym wyposażeniem BMW M3 Touring są elektrycznie regulowane fotele sportowe M z funkcją pamięci, ogrzewaniem oraz tapicerką ze skóry Merino. W opcji pojawiają się przednie karbonowe fotele kubełkowe. Użycie karbonu w elementach konstrukcyjnych siedzisk i oparć oraz otwory w obszarze podparć bocznych i pod zagłówkami daje redukcję masy o 9,6 kg w porównaniu ze standardowymi fotelami sportowymi M.

Pojemny bagażnik

Z tyłu BMW M3 Touring znajdują się trzy miejsca. Oparcie tylnej kanapy jest składane i dzielone w proporcjach 40:20:40. Po złożeniu poszczególnych lub wszystkich elementów można w zależności od potrzeb zwiększyć pojemność bagażnika z 500 do 1510 l. W wyposażeniu standardowym jest automatyczna obsługa klapy tylnej i oddzielnie otwierana tylna szyba. W schowku pod podłogą bagażnika znajduje się miejsce na osłonę przestrzeni bagażowej i siatkę oddzielającą bagażnik. Opcjonalnie dostępne są automatycznie wysuwane szyny antypoślizgowe zapobiegające przesuwaniu się bagażu w podczas jazdy.

Standardowe wyposażenie BMW M3 Touring obejmuje m.in. 3-strefową klimatyzację automatyczną, BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacyjnym BMW Maps, oświetlenie nastrojowe, zestaw głośnikowy Hi-Fi oraz pakiet lusterka wewnętrznego i lusterek zewnętrznych.

Do dyspozycji klient będzie miał duży wybór systemów automatyzacji jazdy i parkowania. Wyposażenie standardowe zawiera ostrzeganie przed kolizją czołową, wskazanie ograniczeń prędkości i zakazów wyprzedzania, ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu oraz Park Distance Control. Opcjonalnie dostępne są m.in. system asystujący kierowcy Professional z asystentem kierowania i prowadzenia po pasie ruchu, aktywny regulator prędkości h funkcją Stop & Go, rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej, aktywne prowadzenie do celu, a także asystent parkowania z asystentem cofania.

Zamówienia na BMW M3 Touring będzie można składać od września 2022 r., a sprzedaż rozpocznie się wraz z początkiem produkcji w listopadzie 2022 r. Cena nie została jeszcze ujawniona. Samochód będzie produkowany razem z BMW M3 w odmianie sedan w zakładach BMW Group w Monachium.

