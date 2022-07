Najszybsze seryjne BMW pokazane w Polsce. BMW M4 CSL osiąga 0-200 km/h w 10,7 s

Wyjątkowe BMW M4 CSL, które łączy tradycyjną pasję wyścigową z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, zostało zaprezentowane w Kamieniu Śląskim na torze Silesia Ring. Pokaz odbył się w sobotę 16 lipca 2022 r. podczas imprezy BMW M Festival, na której społeczność fanów i właścicieli pojazdów BMW M świętowała 50-lecie marki BMW M GmbH. Auto charakteryzujące się niesamowitymi osiągami, powstanie w limitowanej ilości 1000 egzemplarzy.

BMW M GmbH w 2022 roku świętuje pierwsze pięć dekad swego istnienia. Dokładnie 24 maja 1972 roku zawarto umowę spółki BMW Motorsport GmbH, która od 50 lat entuzjastom motoryzacji zapewnia swoimi produktami czystą radość z jazdy. To właśnie z okazji okrągłej rocznicy powstało BMW M4 CSL.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

Coupe Sport Leichtbau

CSL to skrót od słów "Coupe, Sport, Leichtbau", podkreślający kluczową rolę, jaką w sportach motorowych odgrywa masa samochodu. Ostatnim modelem dostępnym w wersji CSL było M3 z serii E46 wytwarzane w latach 2003-2004. Nowe M4 CSL jest obecnie najszybszym seryjnie produkowanym BMW. Na Pętli Północnej toru Nurburgring, której pełne okrążenie liczy 20,832 km, udało się tym autem osiągnąć czas 7:20,207. Imponujący jest również wynik 3,7 s sprintu od 0 do 100 km/h i 10,7 s od 0 do 200 km/h.

Rekord został osiągnięty dzięki wyjątkowej mocy, lekkiej konstrukcji, dwuosobowej konfiguracji, specjalnie dostrojonemu układowi jezdnemu i indywidualnemu wyposażeniu. BMW M4 CSL zostało konsekwentnie stworzone do jazdy na torze wyścigowym.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

100 kg lżejsze

Masa własna BMW M4 CSL wynosi 1625 kg. Pojazd jest o 100 kg lżejszy w porównaniu z BMW M4 Competition. Samo zastosowanie w pełni kubełkowych karbonowych foteli M pozwoliło obniżyć masę o około 14 kg. Wyeliminowanie tylnych siedzeń i ich pasów, integracja ścianki i związane z tym zmiany w bagażniku pozwoliły zaoszczędzić 21 kg. Kolejne około 21 kg zgubiono w obszarze układu jezdnego, między innymi poprzez zastosowanie wyjątkowo lekkich węglowo-ceramicznych tarcz hamulcowych M, a także specjalnych obręczy kół ze stopów lekkich, sprężyn i amortyzatorów. Redukcja izolacji akustycznej i zastosowanie bardzo lekkiego wygłuszenia wyeliminowało 15 kg.

Zastosowanie elementów z karbonu obniżyło masę o około 11 kg. Na przykład oprócz karbonowego dachu BMW M4 CSL ma również maskę silnika i klapę bagażnika wykonane z tego lekkiego, zaawansowanego materiału. Z karbonu wykonana jest również konsola środkowa. Dzięki zastosowaniu tytanowego tłumika końcowego układ wydechowy jest lżejszy o ponad 4 kg. Kolejne 4 kg zaoszczędzono dzięki modyfikacjom atrapy chłodnicy BMW, lamp tylnych, dywaników i klimatyzacji automatycznej.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

Trzy lakiery i żółte lampy

Karoseria BMW M4 CSL jest standardowo lakierowana w ekskluzywnym kolorze mroźnym szarym metalizowanym. Wraz z widocznymi karbonowymi powierzchniami i czerwonymi akcentami kolor ten tworzy wyrazisty, purystyczny, sportowy wygląd. Alternatywnie oferowane są kolory: biel alpejska niemetalizowana i szafirowoczarny metalizowany.

Innym bardzo wyrazistym akcentem z przodu nowego BMW M4 CSL są reflektory laserowe BMW oferowane w wyposażeniu dodatkowym. Nie świecą na biało, lecz na żółto, zarówno przy powitaniu po odblokowaniu drzwi, jak i po włączeniu świateł mijania i drogowych, nawiązując w ten sposób do słynnych samochodów wyścigowych GT. Diodowe lampy tylne w BMW M4 CSL działają standardowo w technologii zaprezentowanej po raz pierwszy w samochodzie seryjnym. W ich kloszach umieszczone są nitki świetlne, które świecą dzięki technologii laserowej.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

3.0 R6 M TwinPower Turbo

Silnik BMW M4 CSL bazuje na tym samym wysokoobrotowym 6-cylindrowym silniku o rzędowym M TwinPower Turbo, co jednostka napędowa stosowana w modelu wyścigowym BMW M4 GT3. Jego wielki potencjał umożliwił znaczne podniesienie mocy przy zachowaniu pełnej wytrzymałości i trwałości. Uzyskano to przez zwiększenie maksymalnego ciśnienia doładowania w dwóch turbosprężarkach mono-scroll z 1,7 do 2,1 bara oraz specjalne dostosowanie sterownika silnika. 3-litrowa jednostka osiąga maksymalny moment obrotowy 650 Nm w zakresie od 2750 do 5950 obr/min. Moc maksymalną 550 KM uzyskuje przy 6250 obr/min. Napęd przenoszony jest standardowo przez 8-stopniową skrzynię M Steptronic na tylne koła.

Beztulejowy blok silnika w zamkniętej konstrukcji nadaje skrzyni korbowej niezwykle wysoką sztywność. Kuty, lekki wał korbowy umożliwia uzyskanie bardzo wysokiego momentu obrotowego. Kolejnym elementem charakterystycznym dla modelu M jest drukowany w 3D rdzeń głowicy cylindrów. Podobnie jak układ chłodzenia, również układ smarowania opracowany został z myślą o wyzwaniach związanych z jazdą na torze wyścigowym. Podwójny układ wydechowy z elektrycznie sterowanymi klapami i lekkim tłumikiem końcowym z tytanu wytwarza inspirowany wyścigami i pełen emocji dźwięk stworzony specjalnie dla nowego BMW M4 CSL.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

Zwiększona sztywność karoserii

Oprócz silnika i w ścisłej koordynacji z jego charakterystyką mocy specjalnie opracowany został również układ jezdny. W komorze silnika sztywność karoserii zwiększa całkowicie nowy pakiet rozpórek. Elementy odlewane z aluminium pomiędzy kielichami amortyzatorów a przodem karoserii mają geometrię precyzyjnie obliczoną za pomocą modeli numerycznych na różne sytuacje podczas jazdy.

Specjalna kinematyka osi, a także dobrane specjalnie do tego modelu wartości pochylenia kół, amortyzatory, dodatkowe sprężyny i stabilizatory optymalizują precyzję kierowania, przenoszenie sił bocznych, reakcję zawieszenia i amortyzacji oraz prowadzenie kół. Zawieszenie w tym modelu jest obniżone o 8 mm w stosunku do BMW M4 Competition Coupe. Ponadto standardowym wyposażeniem tego modelu specjalnego jest adaptacyjny układ jezdny M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, elektromechaniczny układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu oraz hamulce M z tarczami węglowo-ceramicznymi. Zintegrowany układ hamulcowy w wersji M zapewnia pewne wyczucie pedału hamulca nawet w bardzo dynamicznych sytuacjach i przy niekorzystnych warunkach nawierzchni.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

Układ kontroli trakcji M przystosowany do jazdy torowej

Standardowy układ kontroli trakcji M w specjalnej konfiguracji dostosowanej do jazdy torowej umożliwia kierowcy indywidualne ustawienie progów interwencji systemu ograniczającego poślizg kół. Na suchej nawierzchni poziomy od 1 do 5 umożliwiają jazdę w kontrolowanym poślizgu. Poziomy od 6 do 10 bazują na aplikacji opracowanej dla pojazdów biorących udział w wyścigach samochodów turystycznych i uwzględniają nie tylko warunki drogowe, ale także temperaturę opon, aby zapewnić maksymalną trakcję i stabilność jazdy.

Wyposażenie standardowe BMW M4 CSL obejmuje ponadto kute obręcze kół M ze stopów lekkich w ekskluzywnym wzorze Cross Spoke w rozmiarze 19 cali na osi przedniej i 20 cali na osi tylnej. Są one wyposażone w opony High Performance, opracowane specjalnie dla tego modelu specjalnego i mają wymiary 275/35 ZR19 z przodu i 285/30 ZR20 z tyłu.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

Fotele można wyregulować

Wyposażenie BMW M4 CSL umożliwia indywidualną równowagę między purystycznymi właściwościami samochodu sportowego, a funkcjonalnością w codziennej eksploatacji i jakością premium. W pełni kubełkowe karbonowe fotele M mają stały kąt nachylenia oparcia, ale położenie wzdłużne można zmieniać ręcznie, a wysokość siedzeń wyregulować za pomocą śrub w trzech poziomach tylko w serwisie. Ponadto w pełni kubełkowe karbonowe fotele M oferują zdejmowane zagłówki i możliwość montażu sześciopunktowych pasów bezpieczeństwa.

We wnętrzu kierownica M z alcantary, antracytowa podsufitka, listwy ozdobne Carbon Fibre, napis „CSL" na fotelach, konsoli środkowej i tylnej ściance oraz charakterystyczne dla M wskazania na kokpicie tworzą atmosferę dla skoncentrowanej radości z jazdy. Wyposażenie standardowe obejmuje również rozszerzoną tapicerkę ze skóry Merino i pasy bezpieczeństwa M. Z tyłu znajdują się dwa miejsca na kaski.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry

Funkcjonalność w codziennej eksploatacji

Charakterystyczny dla M system obsługi obejmuje przycisk M Setup zapewniający bezpośredni dostęp do wielu ustawień pojazdu oraz dwa przyciski M na kierownicy służące do zapisywania preferowanych konfiguracji. W skład wyposażenia standardowego wchodzi również system M Drive Professional, w tym M Drift Analyser i M Laptimer, a także przycisk M Mode służący do aktywacji ustawień ROAD, SPORT i TRACK.

Standardowe wyposażenie obejmuje klimatyzację automatyczną, Park Distance Control, ostrzeganie przed kolizją czołową, ostrzeganie przed opuszczeniem pasa ruchu i wskazanie ograniczeń prędkości. BMW Live Cockpit Professional, również w wyposażeniu standardowym, oferuje w pełni cyfrowy zestaw ekranów. Obejmuje on zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala za kierownicą oraz wyświetlacz kontrolny o przekątnej 10,25 cala. Do zakresu funkcji należy również system nawigacyjny BMW Maps, inteligentny asystent osobisty BMW, a także integracja smartfonów, system telefoniczny z ładowaniem bezprzewodowym i Wi-Fi.

Opcjonalnie oferowany jest wyświetlacz BMW Head-Up ze wskazaniami M oraz rejestrator jazdy BMW. Kolejne opcje to dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, system alarmowy oraz system asystujący kierowcy i asystent parkowania.

BMW M4 CSL Fot. Rafał Mądry