Policjanci po służbie zatrzymali pijanego kierowcę. Jego żona próbowała ugryźć jednego z nich

Policjanci po służbie, wracając do domu zatrzymali do kontroli osobowe suzuki, które jechało samym środkiem drogi. To nie spodobało się jadącej autem żonie kierowcy, która wbiegła na ulicę, a następnie zaatakowała policjantów. Jednego z nich próbowała nawet ugryźć.

