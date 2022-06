Iga Świątek wygrała Roland Garros 2022. W tle turnieju wątek motoryzacyjny

Polska rakieta numer jeden na świecie w rankingu WTA, w ostatnich miesiącach jest nie do zatrzymania. Iga Świątek wygrała 35 starć z rzędu i zdobywa turniejowe triumfy jeden po drugim. W sobotę, 4 czerwca, tenisistka sięgnęła po kolejne prestiżowe zwycięstwo – podbiła wielkoszlemowy turniej French Open 2022. W finale rozgrywek kobiet na korcie im. Philippe'a Chatriera, pokonała Amerykankę Cori Gauff – 23 rakietę świata w rankingu WTA.

Logo Renault na siatkach głównych kortów

Starciom sportowców w stolicy Francji, rozgrywanym na kortach ziemnych w dniach 16 maja – 5 czerwca, towarzyszył nowy rozdział w historii relacji między paryskim turniejem wielkoszlemowym i producentem samochodów. Po 38 latach partnerstwo premium w French Open uległo zmianie - z tenisem oficjalnie pożegnał się Peugeot, a jego miejsce zajęło Renault.

Począwszy od tegorocznej edycji Roland Garros, Renault przez pięć lat będzie partnerem turnieju. W ramach współpracy – po raz pierwszy w historii Roland Garros – charakterystyczne, odmłodzone logo Renault, widnieje na siatkach głównych kortów tenisowych, przez cały turniej – od kwalifikacji po finały.

Renault przyspieszające swoją transformację w kierunku zrównoważonej mobilności, zamierza w Europie zostać marką w 100 proc. elektryczną do 2030 roku. To zaangażowanie jest widoczne podczas turnieju w udostępnionej flocie pojazdów, służącej do obsługi wydarzenia, w tym transportu zawodników. Francuska marka na potrzeby organizacji przekazała 160 pojazdów, w tym aż 100 egzemplarzy w pełni elektrycznego Renault Megane E-Tech. Dodatkowo w alejkach Roland Garros, usytuowano efektowne stoisko marki Renault o powierzchni 150 m2, na którym odbyła się światowa premiera publiczna nowego SUV-a - Renault Austral hybrid.

„GIVE ME 5" (przybij piątkę)

Z zawarciem umowy partnerskiej Renault jednocześnie uruchomiło nowy projekt „GIVE ME 5", dotyczący odpowiedzialności społecznej marki, skierowany do młodszego pokolenia. W pierwszym etapie Renault chce zachęcić do uprawiania tenisa w miastach. W tym celu odnowi korty na przedmieściach współpracując z lokalnymi artystami. Do końca roku planowane jest otwarcie dwóch kortów we Francji.