Renault Austral. Nowy SUV od Francuzów

Spodobał Ci się ten artykuł? Więcej wiadomości ze świata motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Po wielu miesiącach domysłów oficjalnie zaprezentowano Renault Austral. Ma to być model, który pozwoli marce odzyskać udziały w rynku segmentu C. Zarazem kontynuuje myśl zapoczątkowaną w modelach Arkana i Megane E-TECH.

Zobacz wideo Czy czterodrzwiowe coupé to dobry pomysł? Recenzja nowego renault

Widać nawiązania do innych modeli marki. Mamy dosyć zwartą budowę nadwozia, która jako pierwsza została stworzona w wersji Esprit Alpine, czyli w wersji sportowej z sportowymi akcentami.

We wnętrzu pierwsze co przykuje wzrok to ekrany OpenR. Wyświetlają one zarówno informacje z zestawu zegarów i wskaźników, jak i nawigacji i systemów multimedialnych, a użytkownicy mają dostęp do najpopularniejszych usług Google’a i przydatnych aplikacji.

Podzielone zostały na dwa 12’’ ekrany, a dodatkowo na pokładzie znalazł się również wyświetlacz head-up o wymiarze 9,3’’.

Czy producenci samochodów wycofają się z Rosji? Największy problem ma Renault [LISTA]

Nowe Renault Austral jest oferowane z gamą innowacyjnych zespołów napędowych, w skład której wchodzi napęd E-TECH Hybrid nowej generacji z wysokonapięciowym rozrusznikiem-alternatorem (400 V), rozwijający moc do 200 KM, oraz dwa napędy benzynowe: Mild Hybrid Advanced 48V o mocy 130 KM oraz Mild Hybrid 12V o mocy 140 lub 160 KM.

Austral jest to też pierwszy model marki zbudowany na platformie CMF-CD trzeciej generacji opracowanej przez Alians.

Na pokładzie nowego modelu użytkownicy mają do swojej dyspozycji dostęp do 32 systemów wspomagania prowadzenia (ADAS), system MULTI-SENSE oraz najnowszą generację układu czterech kół skrętnych Renault 4CONTROL Advanced.

Zamówienia ruszą od połowy tego roku, a pierwsze dostawy planowane są na jesień.