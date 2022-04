Iga Świątek wygrała Porsche. To auto osiąga setkę w 3,7 sekundy

Polska rakieta numer jeden na świecie w rankingu WTA, jest nie do zatrzymania. Iga Świątek wygrała 23 mecze z rzędu i zdobywa turniejowe triumfy jeden po drugim. W niedzielę, 24 kwietnia, warszawianka wygrała kolejny prestiżowy turniej WTA - Porsche Tennis Grand Prix 2022, który rozgrywał się na kortach ziemnych w Stuttgartcie.

Iga Świątek pokonała białoruską rywalkę w zaledwie 84 minuty. Niespełna 21-latka w nagrodę odebrała Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Tenisistka swoim nowym efektownym samochodem już nawet się przejechała. Tuż po wygranej odebrała kluczyki do pojazdu i przed zebraną publicznością odbyła rundę honorową, zjeżdżając z platformy wprost na kort tenisowy.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo to bardzo szybki samochód, którego cena w polskich salonach rozpoczyna się od 578 000 zł. Auto jest w pełni elektryczne, ma napęd na cztery koła oraz pokaźną baterię o pojemności 83,7 kWh netto (93,4 kWh brutto). Zasięg w cyklu mieszanym wynosi około 490 km. Baterię można ładować z mocą do 270 kW, co w praktyce oznacza, że korzystając z szybkiej stacji ładowania uzupełnienie energii na 100 km potrwa 5 minut.

Legendarne GTS u Porsche teraz w wersji na prąd. Taycan w nowej odsłonie

Triumfatorka turnieju w Stuttgarcie, która od paru miesięcy ma prawo jazdy, będzie musiała ostrożnie obchodzić się ze swoją nową maszyną. Przy użyciu procedury startu potężna moc 598 KM i 850 Nm gwarantuje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,7 s. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

W tym aucie nie brakuje wielu sportowych smaczków. Taycan GTS Sport Turismo z zewnątrz ma wiele czarnych lub przyciemnianych elementów. We wnętrzu podobnie jak u innych przedstawicieli rodziny GTS znaleźć mona powierzchnie pokryte czarnym materiałem Race-Tex oraz standardowy pakiet dekorów ozdobnych ze szczotkowanego aluminium z anodowanym, czarnym wykończeniem.

Elektryczne kombi jest kierowane do osób oczekujących od samochodu połączenia wysokich osiągów i codziennej praktyczności. Taycan GTS Sport Turismo jest luksusowo wyposażony i ma spory bagażnik. Pojemność tylnego kufra wynosi 446 litrów, a schowek pod przednią maską zmieści 84 l. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne czy tylna oś skrętna wpływają na wygodę jazdy podczas codziennego użytkowania. Z uwagi na fakt, że pojazd jest elektryczny, dźwięk wydawany przez będące w ruchu Porsche jest sztucznie emitowany przez system nagłośnienia.