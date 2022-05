Jeździmy coraz starszymi samochodami i jest ich coraz więcej. Ale 7 mln z nich to "martwe dusze"

Zobacz wideo Czy samochody sportowe potrzebują specjalnych opon? Wywiad z ekspertem

Już od kilku lat średni wiek samochodów w Polsce stale się zwiększa, co chwila, bijąc kolejne niechlubne rekordy. Jeszcze w 2019 roku było to nieco ponad 13 lat (wg raportów ACEA), w 2020 roku padła granica 14 lat, a obecnie to już niemal 16 lat.

Samochodów stale przybywa. Prawie 7 mln "martwych dusz"

Wynika tak przynajmniej z najnowszego raportu Instytutu Samar, który oparty jest na informacjach z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dane pokazują, że nie dość, że samochody Polaków są coraz starsze, to pojazdów na drogach stale przybywa.

Na koniec 2021 roku liczba zarejestrowanych w Polsce aut przekraczała już 26 milionów (dokładnie 26,098 mln), czyli zwiększyła się o 743 tys. przez ostatni rok. Na wynik ten złożyło się 850 tys. aut sprowadzonych do Polski, 450 tys. pojazdów zakupionych w salonach oraz ponad 550 tys. pojazdów, które w tym samym czasie zostały wyrejestrowane.

Co więcej, ponad 190 tys. kolejnych samochodów uznano w CEPiK-u jako tzw. "martwe dusze" - pisze Samar. To pojazdy, które teoretycznie wciąż są zarejestrowane, ale istnieją wyłącznie "na papierze". W praktyce prawdopodobnie od dawna nie są już eksploatowane (być może już zostały zezłomowane), ale ich właściciele nie dopełnili formalności i nie wyrejestrowali swojej własności.

Łącznie w CEPiK-u takich pojazdów jest już niemal 7 milionów (6,749 mln), co pokazuje, że skala zaniedbań ze strony właścicieli pojazdów kończących swój żywot jest gigantyczna. Park samochodów w Polsce, które z dużym prawdopodobieństwem wciąż są "na chodzie" (czyli z wyłączeniem "martwych dusz") to obecnie 19,349 mln egzemplarzy.

Samochody w Polsce szybko się starzeją

Wraz z rosnącą liczbą aut na Polskich drogach, stale zwiększa się też ich średni wiek. Według stanu na koniec 2021 roku, przeciętny samochód w Polsce ma już... 15,56 roku. To historyczny rekord. I wiek ten jest prawdziwy, tylko jeśli pod uwagę weźmiemy zarejestrowane nad Wisłą pojazdy, ale bez "martwych dusz". Z nimi średni wiek to aż 20,67 roku.

Stale starzejące się samochody to po części pokłosie obecnej sytuacji na rynku. Od ponad roku nowych samochodów niemalże nie ma w salonach, a na już kupione trzeba czekać miesiącami. Wiele osób woli zatem kupić tańsze, kilkuletnie auto niż próbować szczęścia z zakupem nowego pojazdu. Obecni właściciele samochodów wolą też wstrzymać się z wymianą auta do czasu aż rynek nieco się uspokoi.

Jak zauważa Samar, na koniec 2022 roku średni wiek samochodów w Polsce powinien być jeszcze wyższy. Wskazują na to kolejne rekordy wiekowe aut obecnie importowanych do naszego kraju zza granicy.

Na koniec warto wspomnieć, że wraz z powiększeniem się liczby samochodów zarejestrowanych nad Wisłą, zwiększył się też współczynnik aut przypadających na tysiąc mieszkańców. Obecnie mamy więc 504 pojazdy na 1000 osób, a licząc z "martwymi duszami" jest ich aż 684.

