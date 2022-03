Wielkie plany GDDKiA na rok 2022. Mamy pełną listę budowanych dróg

Stan dróg w Polsce jest coraz lepszy. Dzięki inwestycjom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przybywa kilometrów jakie możemy pokonywać po drogach szybkiego ruchu i autostradach. Ten rok będzie kolejnym, w którym otrzymane zostaną pozwolenia lub nawet rozpoczną się prace przygotowawczo-budowlane dla nowych odcinków tras. Zgodnie z informacjami podanymi przez Dyrekcję, planowane jest złożenie wniosków do ZRID (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) dla 49 odcinków dróg o łącznej długości 540 km oraz przewiduje się uzyskanie decyzji dla 55 odcinków o długości ok. 660 km.

Dyrekcja w swoim oświadczeniu na ten rok, podkreśliła również fakt, że w tradycyjny systemie budowy dróg, najpierw ogłaszany jest przetarg, który określa biuro projektowe. Jego celem jest opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku oraz wydanie decyzji ZRID. Ponadto wykonywany jest też projekt budowlany i wykonawczy. Po decyzji ZRID przygotowywany jest kolejny przetarg, w który wyłania się wykonawcę za zrealizowanie inwestycji.

W drugim wykorzystywanym systemie „Projektuj i buduj". W odróżnieniu od klasycznej ścieżki, tutaj po odebraniu Koncepcji programowej (KP) lub Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami KP, ogłaszany jest przetarg na wykonawcę inwestycji. W takim przypadku wyłoniony zwycięzca jest odpowiedzialny m.in. za stworzenie niezbędnej dokumentacji, złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID, a po jej otrzymaniu rozpoczęcie prac.

Nowe drogi w 2022 r

W pierwszej połowie 2022 roku GDDKiA chce złożyć dokumenty o wydanie zgody ZRID w przypadku 27 odcinków dróg. Włącznie mają one ok. 330 km. Z kolei w drugiej części roku mają zostać złożone wnioski 22 odcinków ok. 210 km.

W podziale na województwa ma to wyglądać następująco: Lubelskie (ok. 69 km), Lubuskie (ok. 7,3 km), Małopolskie (ok. 6,5 km), Mazowieckie (ok. 49,8 km), Podkarpacie (ok. 32 km), Podlaskie (ok. 153,7 km), Pomorskie (ok. 94,6 km), Śląskie (ok. 37,1 km), Świętokrzyskie (ok. 47,4 km), Wielkopolskie (ok. 25 km), Zachodniopomorskie (ok. 18,4 km).

Warto też nadmienić, że zgodnie z przewidywaniami GDDKiA, w pierwszej połowie roku zezwolenia ZRID zostaną wydane dla 21 odcinków dróg o łącznej długości ok. 250 km. W drugiej połowie założenia dotyczą 34 odcinków (ok. 410 km). Dzieląc to dla poszczególnych województw jest to: Lubelskie (ok. 98,3 km), Lubuskie (ok. 7,3 km), Małopolskie (ok. 20,7 km), Mazowieckie (ok. 114,9 km), Podkarpacie (ok. 30,7 km), Podlaskie (ok. 85,9 km), Pomorskie (ok. 94,7 km), Śląskie (ok. 61,2 km), Świętokrzyskie (ok. 11,8 km), Wielkopolskie (ok. 22 km), Zachodniopomorskie (ok. 74,1 km).

Z zapowiedzi GDDKiA wynika, że na największą liczbę inwestycji można liczyć w województwie mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Wiele z tych prac związanych jest z drogą S19, S7 (kierunek w stronę Gdańska) oraz autostrady A2.

Gdzie dokładnie będą budowane drogi?

Zgodnie ze założeniem złożenia wniosków o ZRID:

Woj. lubelskie:

A2 Biała Podlaska w km 624+830 - km 640+703

A2 km 640+703 - Dobryń w km 650+300

A2 Dobryń w km 650+300 - km 657+137

S12 obwodnica Chełma

S19 Lubartów Północ - Lublin Rudnik

Woj. lubuskie:

DK22 obwodnica m. Strzelce Krajeńskie

Woj. małopolskie:

S52 Modlniczka-Modlnica

DK94 rozbudowa w Olkuszu

Woj. mazowieckie:

A2 Siedlce Zachód w km 561+440 - km 580+190

DK61 obwodnica Pułtuska

DK50 obwodnica Kołbieli

Woj. podkarpacie:

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

S19 Iskrzynia-Miejsce Piastowe

S19 Babica-Jawornik

Woj. podlaskie:

S19 Kuźnica - Sokółka Północ

S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód

S19 Białystok Księżyno - Białystok Południe (z odcinkiem DK65)

S19 Białystok Południe - Ploski

S19 Ploski - Haćki

S19 Haćki - Bielsk Podlaski Zachód (z odcinkiem DK66)

S19 Bielsk Podlaski Zachód - Boćki

S19 Boćki - Malewice

S19 Malewice - Chlebczyn

DK8 obwodnica Sztabina

DK8 obwodnica Suchowoli

Woj. pomorskie:

S7 Żukowo - Gdańsk Południe wraz z obwodnicą Żukowa

S6 II jezdnia obwodnicy Słupska

S6 Bobrowniki - Skórowo

S6 Skórowo - Leśnice

S6 Leśnice - Bożepole Wielkie

S6 Słupsk - Bobrowniki

Woj. śląskie:

S1 Bieruń - Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia

DK78 Kromołów - Żerkowice

DK78 obwodnica Pradeł

DK78 obwodnica Szczekocin i Goleniowych

DK78 obwodnica Kroczyc

Woj. świętokrzyskie:

S74/DK9 obwodnica Opatowa

S74 Przełom/Mniów - Kielce Zachód

DK42 obwodnica Wąchocka

DK73 Morawica - Wola Morawicka (II etap obwodnicy)

DK74 łącznik północny do obwodnicy Opatowa

Woj. wielkopolskie:

DK12 obwodnica Gostynia

DK32 obwodnica Żodynia

DK72 obwodnica Grzymiszewa

DK32 obwodnica Strykowa

Woj. zachodniopomorskie:

DK20 obwodnica Szczecinka

DK31 obwodnica Gryfina

DK13 obwodnica Kołbaskowa

DK13 Siadło Górne - Szczecin Zachód

Oczekujące na zaakceptowanie wniosków ZRID:

województwo lubelskie:

A2 Łukowisko w km 598+216 - km 610+722

A2 km 610+722 - Cicibór w km 624+830

A2 Cicibór w km 624+830 - km 640+703

A2 km 640+703 - Dobryń w km 650+300

A2 Dobryń w km 650+300 - km 657+137

S12 obwodnica Chełma

S19 Lubartów Północ - Lublin Rudnik

DK74 obwodnica m. Dzwola

województwo lubuskie:

DK22 obwodnica m. Strzelce Krajeńskie

województwo małopolskie:

S7 Miechów - Szczepanowice

DK28 obwodnica m. Zator

DK79 obwodnica Zabierzowa

DK75 łącznik brzeski (II etap)

województwo mazowieckie:

A2 Groszki - Gręzów

A2 Swoboda w km 561+440 - km 580+190

A2 km 580+190 - Łukowisko w km 598+216

S7 Siedlin - Załuski

S7 Załuski - Modlin

S7 Modlin - Czosnów

DK61 Legionowo - Zegrze

DK61 obwodnica Pułtuska

DK79 obwodnica Lipska

województwo podkarpackie:

S19 Rzeszów Południe - Babica

S19 Miejsce Piastowe - Dukla

S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe (przełom 2022 i 2023 r.)

województwo podlaskie:

S19 Białystok Zachód - Białystok Księżyno

S19 Ploski - Haćki

S19 Kuźnica - Sokółka Północ

S19 Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód

S19 Białystok Księżyno - Białystok Południe (z odcinkiem DK65)

S19 Białystok Południe - Ploski

województwo pomorskie:

S7 Chwaszczyno - Żukowo

S7 Żukowo - Gdańsk Południe (wraz z obwodnicą Żukowa)

S6 II jezdnia obwodnicy Słupska

S6 Bobrowniki - Skórowo

S6 Skórowo - Leśnice

S6 Leśnice - Bożepole Wielkie

województwo śląskie:

S1 Oświęcim - Dankowice

S1 Dankowice - Suchy Potok

DK44 obwodnica Oświęcimia

DK78 Siewierz - Poręba - Kromołów

DK78 Kromołów - Żerkowice

województwo świętokrzyskie:

S74/DK9 obwodnica Opatowa

województwo wielkopolskie:

DK12 obwodnica Gostynia

DK32 obwodnica Żodynia

DK72 obwodnica Grzymiszewa

województwo zachodniopomorskie: